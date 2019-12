USA:n suurlähetystöä uhataan Bagdadissa – kaaos videoilla

Mielenosoittajat ovat sytyttäneet tulipaloja ja tunkeutuneet lähetystön alueelle.

Tuhannet mielenosoittajat ovat sytyttäneet Bagdadissa sijaitsevan Yhdysvaltain suurlähetystön sisäänkäynnin tuleen. Mielenosoittajat protestoivat amerikkalaisten tekemiä ilmaiskuja. Lähi-idän asiantuntija Babak Taghvaee on jakanut kaaoksesta alla näkyviä videoita. Monet mielenosoittajat ovat asepuvuissa ja heidän uskotaan kuuluvan Iranin tukemiin puolisotilaallisiin ryhmiin.

– Jos mielenosoittajat onnistuvat tunkeutumaan suurlähetystöön, Irakin erikoisjoukot tulevat avaamaan tulen, Taghvaee toteaa.

Mielenosoittajat ovat heitelleet kiviä, peittäneet seiniä graffitilla ja vaatineet Yhdysvaltoja vetämään joukkonsa Irakista huutaen ”Kuolema Amerikalle!”

– Emme säästä yhtäkään työntekijää Yhdysvaltain suurlähetystön sisällä, totesi asepukuun pukeutunut mielenosoittaja Rudaw-medialle lähetystön edustalla.

Yhdysvallat iski maanantaina Iranin tukeman Kata’ib Hizbollah -militanttiryhmän kohteisiin Irakissa ja Syyriassa. Puolustuksellisiksi luonnehditut ilmaiskut olivat vastaus USA:n tukikohtaan Irakissa tehtyyn tuhoisaan raketti-iskuun. Siinä sai surmansa yksi amerikkalainen urakoitsija ja neljä sotilasta haavoittui. USA:n ilmaiskujen on kerrottu surmanneen jopa 24 taistelijaa ja haavoittaneen kymmeniä.

This is how the supporters & members of #IRGC backed Kataib Hezbollah (#PMU's 45th Brigade) entered the #US Embassy after setting its wall & one of its entrances on fire in #Baghdad's #GreenZone. pic.twitter.com/G6UI6SICrK — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 31, 2019

Militiaman in military fatigue tells #Rudaw: "We will not spare a single employee" inside the U.S. embassy if they breach the building, warning the U.S. administration and President Donald Trump over recent airstrikes. pic.twitter.com/UIv5lnBbCF — Rudaw English (@RudawEnglish) December 31, 2019

Tens of members & supporters of #IRGC backed Kataib Hezbollah (#PMU's 45th Brigade) are now protesting against #US in the backyard of its Embassy in #Baghdad's #GreenZone. If they try entering the building, #US private contractors who guard it from inside will open fire at them. pic.twitter.com/Q3unbrb14a — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 31, 2019