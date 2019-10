”Amerikan poliittinen myrsky uhkaa Ukrainaa”

Veteraanidiplomaatti epäilee Donbassin rauhan mahdollisuuksia.

Presidentti Donald Trumpin ympärillä vellova virkarikosjupakka saattaa amerikkalaisasiantuntijan mukaan vahingoittaa Ukrainaa.

– Päähuomio on luonnollisesti kohdistunut siihen, kuinka edustajainhuoneen käynnistämä virkarikostutkinta vaikuttaa Trumpiin itseensä. On kuitenkin ilmeistä, että jutulla on vakavia seurauksia myös Ukrainalle, Atlantic Council -ajatushautomon Euraasia-keskusta johtava John Herbst sanoo Verkkouutisille.

Herbst toimi Yhdysvaltain suurlähettiläänä Ukrainassa 2003–2006. Hänellä on takanaan yli 30 vuoden karriääri maansa ulkoasiainhallinnossa.

Ukraina on vuoden 2014 vallankumouksesta ja Venäjän toteuttamasta Krimin laittomasta valtauksesta alkaen USA:n vahvaa ja puoluerajat ylittävää tukea, jonka Herbst arvioi olevan nyt uhattuna.

– Presidentti Volodymyr Zelenskyin ja hänen hallintonsa on riippuvainen USA:n tuesta, jolle Trump näyttää asettaneen arveluttavia ehtoja. Zelenskyi on tässä asetelmassa erittäin vaikeassa välikädessä: hänen on tultava Trumpin kanssa toimeen, mutta jos hän tekee sen, mitä Trump on häneltä vaatinut, hän ajautuu vaikeuksiin USA:n demokraattien kanssa, Herbst sanoo.

Trumpin Zelenskyille esittämien vaatimusten on arvioitu tähtäävän demokraattien vuoden 2020 presidentinvaalikampanjan ja erityisesti entisen varapresidentin Joe Bidenin esivaaliehdokkuuden kampittamiseen.

– Varoisin kuitenkin liioittelemasta Trumpin kykyä hallita virkarikostutkintaansa liittyvää julkisuutta. Olemme jo nyt nähneet monia merkkejä siitä, että hänen narratiivinsa on murenemassa, Herbst sanoo.

Mikä Steinmeierin malli?

Presidentti Zelenskyi on kertonut tavoittelevansa rauhaa Itä-Ukrainaan Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin ulkoministeriaikanaan hahmotteleman mallin pohjalta. Herbst suhtautuu onnistumisen edellytyksiin varauksellisesti.

– Olen seurannut Itä-Ukrainan tilannetta vuosikausia varsin tarkasti. Se, mitä niin sanottu Steinmeierin malli käytännössä tarkoittaisi, on minulle silti täydellinen mysteeri. En voi myöskään sanoa Steinmeierin toistaiseksi osoittaneen kovinkaan realistista asennetta suhteessa Vladimir Putinin Venäjään, Herbst toteaa.

– Steinmeierin mallista on esitetty kovin monenlaisia tulkintoja. Jos se johtaisi Venäjälle asetettujen pakotteiden purkamiseen vastineeksi Kremlin pienistä myönnytyksistä, vaalien järjestämiseen Donbassissa ennen kuin venäläissotilaat ovat poistuneet tai tilanteeseen, jossa Ukrainan ja Venäjän valtioraja ei edelleenkään ole Ukrainan täydessä valvonnassa, voin kuvitella, että se miellyttäisi Kremliä, Herbst sanoo.

Venäjän reaktio Zelenskyin rauhanpyrkimyksiin on hänen mukaansa ollut hidas ja ristiriitainen.

– On selvää, että Putinin hallinto ei tosiasiassa halua mitään sellaista ratkaisua, joka edistäisi Ukrainan poliittista vakautta, hän toteaa.