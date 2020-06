USA:n mielenosoitusten pelätään pahentavan koronatilannetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan tietyt piirteet tekevät mielenosoituksista riskialttiita viruksen leviämiseen.

Yhdysvaltalaisen lääkärin mukaan Yhdysvalloissa käynnissä olevat mielenosoitukset voivat johtaa mahdollisesti uusiin aaltoihin koronaviruksessa, uutisoi Fox News.

– Se on täydellinen asetelma viruksen leviämiselle luodessaan joitain täpliä (blips), jotka voivat muuttua joiksikin aalloiksi, lääkäri Anthony Fauci toteaa WTOP-FM -radioaseman haastattelussa.

Fauci on presidentti Donald Trumpin Coronavirus Task Forcen jäsen ja allergioihin ja infektiosairauksiin keskittyvän National Institute for Allergy and Infectious Diseasesin johtaja.

–Tulin todella huolestuneeksi kuten myös kollegani julkisessa terveydenhuollossa, kun he näkevät tämän kaltaisia ihmisjoukkoja. Tässä on selvästi riski. Voin sanoa sen luottamuksella, Fauci toteaa.

Faucin mukaan mielenosoituksissa on koronavirustilanteen näkökulmasta katsottuna ongelmana se, että osa käyttää maskeja, mutta eivät kaikki, eikä etäisyyksiä ole. Lisäksi mielenosoituksissa eri alueilta tulevat ihmiset myös tulevat yhteen. Osa heistä on alueilta, joilla tartuntoja on paljon.

– Se on vaikea tilanne. Meillä on oikeus osoittaa mieltä rauhallisesti ja mielenosoittajat käyttävät tätä oikeutta. Se on herkkä tasapaino, koska mielen osoittamisen syyt ovat valideja ja silti itse mielenosoitukseen osallistuminen aiheuttaa lisäriskin, Fauci toteaa.

Black Lives Matter -mielenosoitukset saivat alkunsa, kun afroamerikkalainen George Floyd kuoli poliisin kuristusotteessa pidätystilanteessa. Mielenosoituksia on pidetty laajasti myös muualla maailmassa.

Yhdysvalloissa koronavirustartunnan on saanut lähes 2 miljoonaa ihmistä ja viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut noin 110 00 ihmistä.