USA:n laivasto ei halua lisää Super Horneteja – ”ei pärjää tulevaisuudessa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amiraalin mukaan neljännen sukupolven hävittäjille ei ole käyttöä 2050-luvulla.

Yhdysvaltain laivasto vastustaa edustajainhuoneen vaatimuksia uusien Boeingin Super Hornet -hävittäjien hankinnoista. Super Hornetit olisivat näillä näkymin laivaston käytössä pitkälle 2050-luvulle asti. Kontra-amiraali Andrew Loisellen mukaan 4. sukupolven hävittäjät eivät kuitenkaan enää tässä vaiheessa pärjäisi tulevaisuuden uhkia vastaan.

Super Hornet -vääntö ja Yhdysvaltain laivaston näkemys koneen vanhenemisesta on Suomen kannalta mielenkiintoinen. Kone on ehdolla Suomen seuraavaksi hävittäjäksi HX-hankkeessa. Siinä on määrä korvata nykyisten Hornet-hävittäjien suorituskyky 2060-luvulle asti.

Super Hornetien käyttöikä on kontra-amiraali Andrew Loisellen mukaan 30 vuotta 10 000 lentotunnilla.

– Tällä päästään noin vuoteen 2055. Ei ole paljoa arvioita, jotka tukisivat 4. sukupolven elinkelpoisuutta mitään uhkia vastaan siinä ajssa, hän totesi Sea Air Space 2021 -konferenssissa tiistaina USNI Newsin mukaan.

Loiselle totesi, että tarvittavat kyvyt ja lentotunnit saadaan jo olemassa olevien laivaston Super Hornetin päivittämisellä. Mikäli koneita tarvitaan tulevaisuudessa lisää, voidaan päivitysohjelman piiriin ottaa hänen mukaansa enemmän vanhoja Super Horneteja.

Kontra-amiraalin kommentit ovat jatkoa Yhdysvaltain laivaston operaatiopäällikkö, amiraali Mike Gildayn lausunnoille. Gilday arvosteli maanantaina puolustuslobbareita ja sitä, että päättäjiä yritetään painostaa hankkimaan lentokoneita, jota laivasto ei tarvitse.

Yhdysvaltain tulevassa puolustusbudjetissa aiotaan esittää 12 uuden Super Hornetin hankintaa. The Hillin mukaan Missourin osavaltion edustajat ovat ajaneet 900 miljoonan dollarin hankintaa tukeakseen Boeingin St. Louisin tehdasta.

Laivaston omassa budjettiehdotuksessa esitetään, että Super Hornetien hankkiminen lopetettaisiin tähän vuoteen. Laivastossa on haluttu satsata uuden sukupolven NGAD-hävittäjäohjelmaan. Arvostelijoiden mukaan vaarana on, että laivaston kykyihin syntyy aukkoja, jos jo tuotannossa olevista vanhemmista alustoista luovutaan liian aikaisin vasta kehitysasteella olevien ratkaisujen hyväksi.