USA:n kongressi erimielinen Iran-linjauksesta

Demokraatit tahtovat mahdolliset sotasuunnitelmat ensin kongressin syyniin.

Presidentti Donald Trumpin on saatavaa Iraniin kohdistuvaan mahdolliseen sotilaalliseen iskuun kongressin hyväksyntä, linjasi Yhdysvaltain edustajainhuone perjantai-iltana, Financial Times kertoo. Linjaus hyväksyttiin lisäyksenä maan puolustusbudjettiin. Kongressi on asiassa erimielinen, koska republikaanienemmistöinen senaatti hylkäsi aikaisemmin vastaavan lisäyksen.

Edustajainhuoneessa on demokraattienemmistö.

FT:n mukaan senaatin ja edustajainhuoneen on lähitulevaisuudessa päästävä sopuun budjetin lopullisesta versiosta. Demokraatit vaativat lisäystä myös lopulliseen budjettiin.

Trumpin tiukka Iran-politiikka on herättänyt huolta demokraattien riveissä. Yhdysvaltain ja Iranin välit ovat viime aikoina kiristyneet, ja kongressin demokraatit pelkäävät maan luisuvan Iranissa sotaan ilman kongressin hyväksyntää.