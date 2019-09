USA syyttää Irania Saudi-Arabian iskuista

Iranin tukemien shiialaisten huthikapinallisten uutisoitiin iskeneen varhain lauantaiaamuna 14. syyskuuta kymmenellä lennokilla itäiseen Saudi-Arabiaan maan öljyntuotantoa vastaan. Iskut aiheuttivat suuret tulipalot, joista Verkkouutiset uutisoi tässä.

Nyt Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ilmaisi tviitissään näkemyksensä, että iskut teki itse Iran eivätkä jemeniläiset.

– Teheran on lähes sadan Saudi-Arabiaan kohdistuneen hyökkäyksen takana samalla, kun [Iranin presidentti Hasan] Ruhani ja [ulkoministeri Mohammed Javad] Zarif teeskentelevät diplomatiaa. Kaikkien liennytysvaateiden keskellä Iran on käynnistänyt poikkeuksellisen hyökkäyksen maailman energiantuotantoa vastaan. Ei ole olemassa todisteita siitä, että hyökkäykset tehtiin Jemenistä, Pompeo kirjoittaa.

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2019