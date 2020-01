USA lähettää lisää joukkoja Lähi-itään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt noin 750 sotilasta Lähi-Itään vastauksena hyökkäykseen, joka kohdistui Yhdysvaltain suurlähetystöön Baghdadissa tiistaina. Lisäksi noin 3 000 sotilasta on valmistautunut mahdolliseen lähettämiseen tulevien päivien aikana. Trump on ilmoittanut Iranin olevan syyllinen hyökkäykseen, kertoo Time-lehti.

– He tulevat maksamaan erittäin suuren hinnan! Tämä ei ole varoitus, vaan uhkaus. Hyvää uutta vuotta!, Trump twiittasi tiistaina iltapäivällä.

Tiistain hyökkäyksen jälkeen alueelle lähetettiin Yhdysvaltain merijalkaväkeä Kuwaitista. Lisäsotilaiden määränpäätä ei ole virallisesti vahvistettu, mutta lähteiden mukaan sotilaat lähetetään juuri Kuwaitiin.

– Tämä joukkojen sijoittaminen on asianmukainen varotoimi. Sillä vastataan kohonneeseen Yhdysvaltain henkilöstöön ja rakennuksiin kohdistuvaan uhkaan, jota todistimme tänään Bagdadissa, Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper kommentoi tiistaina kirjallisessa lausunnossa.

Nyt lähetettävät 750 sotilasta ovat lisäys noin 14 000 sotilaan joukkoihin, jotka on lähetetty Persianlahden alueelle toukokuun jälkeen.

….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019