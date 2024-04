Ilkka Paananen valittiin Legon johtokuntaan

Peliyhtiö Supercellin perustaja ja toimitusjohtajja Ilkka Paananen on valittu leluyhtiö Legon johtokuntaan. Yhtiö tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.

Tiedotteen mukaan Paananen on aloittanut yrityksen johtokunnassa 26. huhtikuuta 2024 yhdessä Ebi Atawodin kanssa.

Paananen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä olevansa asiasta innoissaan.

– Unelmani on, että jonain päivänä Supercell on samanlainen ikoninen yritys, jonka tuotteita kaikki rakastavat. Joten tämä on minulle tilaisuus oppia parhailta!, Paananen kirjoittaa.

Excited to join LEGO Board of Directors with @ebiatawodi! My dream is that one day Supercell will be a similar iconic company whose products everyone loves. So this is an opportunity for me to learn from the best! 🙂 https://t.co/NU6xCMDtpR

— Ilkka Paananen (@ipaananen) April 29, 2024