Jari Lindström selvittää ikääntyneiden työllisyyden vahvistamista

Entinen työministeri Jari Lindström nimitetään kuun vaihteessa työ- ja elinkeinoministeriön selvityshenkilöksi.

Ministeriön tiedotteen mukaan vajaan vuoden mittaisen toimikauden aikana selvitetään, miten yli 55-vuotiaiden suomalaisten työllisyysastetta voidaan nostaa työvoimapolitiikan keinoin.

Entinen perussuomalaisten ja sinisten edustaja tekee lisäksi ehdotukset Suomeen soveltuvaksi kokeiluksi niin sanotusta Singaporen siltatyömallista. Sen tavoitteena on lisätä eläkeiän saavuttaneiden kannustimia jatkaa työelämässä.

Selvityshenkilön työ käynnistyy työministeri Arto Satosen (kok.) pyöreän pöydän keskustelussa 3. toukokuuta. Keskustelussa luodaan katsaus ikääntyvien työllistymiseen sekä erilaisiin käytössä oleviin toimintamalleihin ikääntyvien työllisyystilanteen parantamiseksi. Tilaisuuteen osallistuvat muun muassa työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus tavoittelee hallituskauden aikana toteuttavilla toimilla 100 000 uutta työllistä. Pidemmällä aikavälillä tavoite on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Tavoitteen saavuttamiseksi työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta. Ikääntyneiden työurat on saatava jatkumaan nykyistä pitempään.

Singaporen mallilla tarkoitetaan sitä, että työntekijällä on oikeus pyytää työnantajalta tulevaisuuskeskustelua alimman eläkeiän saavutettuaan. Sen yhteydessä voidaan sopia työajan lyhentämisestä, vastuun keventämisestä tai muista muutoksista.

– Työnantajan ei ole välttämättä suostuttava kaikkiin ehdotuksiin, mutta silloin heidän täytyy perustella, miksi niitä ei voida toteuttaa, Arto Satonen sanoo Suomen Kuvalehdelle.