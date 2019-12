USA:n kerrotaan surmanneen terroristijohtajan salatulla ”miekkaohjuksella”

Iskussa käytettiin ilmeisesti Hellfire-ohjuksen räjähteetöntä versiota.

Yhdysvaltojen ilmavoimien kerrotaan surmanneen Hayat Tahrir al-Sham -jihadistiryhmän johtoon kuuluvan henkilön lennokki-iskulla Syyriassa lähellä Turkin rajaa. Terroristijohtajan tarkasta henkilöllisyydestä on liikkunut ristiriitaista tietoa.

Sosiaalisessa mediassa kiertävissä kuvissa näkyy muun muassa iskun kohteena ollut ajoneuvo. Auton katossa on reikä ja sen etuovi on osin rusentunut. Mitään merkkiä räjähteestä ei kuitenkaan ole. Joidenkin tietojen mukaan iskussa olisi käytetty Yhdysvaltojen salassa pidettyä ”ninjapommiksikin” kutsuttua Hellfire-ohjuksen versiota, joka tuhoaa kohteensa kuudella suurta miekkaa muistuttavalla terällä. Iskun jäljet vaikuttaisivat tukevan tietoa.

Verkkouutiset on kertonut aseesta aiemmin tässä jutussa. Kineettisen aseen tarkoituksena on välttää sivullisia uhreja. Tieto miekkaohjuksesta tuli julkisuuteen toukokuussa, kun Wall Street Journal kertoi, että sellaista käytettiin Al-Qaidan kakkosmies Abu Khayr al Masrin helmikuussa 2017 surmanneessa iskussa. Ohjuksia on tiettävästi käytetty lennokki-iskuissa Libyassa, Syyriassa, Irakissa, Jemenissä ja Somaliassa.

One of the military leader of #Syria's #HTS and the military trainer of the HTS Special Forces "red battalion"Abu Ahmad al-Muhajir(Algeria) died in a airstrike by the #US in the town of Atmeh, NE of #Idlib

📸 pic.twitter.com/xqHKyRMftS — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 3, 2019

Hellfire R9X is a Hellfire variant which has a kinetic warhead with pop-out blades. Due to absence of any explosive in the warhead it is reducing the collateral damage by 93%. Its six blades can slice the target into pieces. pic.twitter.com/OrgULJxY3K — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 3, 2019