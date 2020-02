USA aikoo aseistaa lasereilla ydinsukellusveneen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laserasetta voitaisiin mahdollisesti käyttää ilmatorjuntaan.

Yhdysvaltain laivasto suunnittelee Virginia-luokan ydinsukellusveneiden aseistamista korkean tehon lasereilla. Asiasta uutisoivan Forbesin mukaan laseraseen teho olisi jopa 300-500 kilowattia. Amerikkalaislehden tiedon mukaan asetta on saatettu jo testata hinattavan generaattorin avulla. Laser asennettaisiin sukellusveneen periskooppijärjestelmään.

Suunnitelmista ei ole tihkunut juuri enempää tietoja julkisuuteen, eikä asejärjestelmän aiotusta käyttötarkoituksesta ole tietoa. Jutussa spekuloidaan, että laseria voitaisiin mahdollisesti käyttää esimerkiksi helikoptereiden, lennokkien tai pienten pintakohteiden tuhoamiseen.

Laserin etuna esimerkiksi ohjuksiin verrattuna on nopeus. Laserilta on myös vaikea puolustautua ja sen käyttö on verrattain edullista. Laserase ei myöskään kärsi ammusten puutteesta.

Yhdysvallat on ottanut hiljattain laseraseita käyttöön pinta-aluksissa. Esimerkiksi maihinnousualus USS Portland lähti joulukuussa merelle uudella SSL-TM-laseraseella varustettuna. Ase on tarkoitettu etenkin lennokkiparvien ja pienten pinta-alusten torjuntaan.