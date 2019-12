USA:n laserase ensimmäistä kertaa merellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lennokkiparvien tuhoamiseen suunniteltu asejärjestelmä on huomattavasti aiempia malleja suuritehoisempi.

Yhdysvaltain laivaston huippumoderni SSL-TM-laserase on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön pinta-aluksessa. Asejärjestelmä kuvattiin alkuviikosta maihinnousualus USS Portlandin keulaosassa aluksen poistuessa San Diegon sotilassatamasta.

The Drive -sivuston mukaan laserase on suunniteltu erityisesti lennokkiparvien ja pienten alusten torjumiseen. Laite on myös osa Yhdysvaltain laivaston laajempaa ohjelmaa, jonka myötä aluksiin pyritään kehittämään yhä vahvempia laseraseita esimerkiksi risteilyohjusten tuhoamiseen.

Myös Arleigh Burke -luokan hävittäjäalus USS Dewey on hiljattain varustettu San Diegossa heikompitehoisella ODIN-järjestelmällä, joka kykenee lamauttamaan viholliskohteiden optisia ja infrapunasensoreita.

Nyt käytössä oleva SSL-TM-järjestelmä on uusi versio LaWS-laseraseesta, jota on testattu viime vuosina USS Ponce -maihinnousualuksella. Laitteen tehoa on nostettu noin 30 kilowatista 150 kilowattiin.

