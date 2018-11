Ulkomaiset sijoittajat ostavat toimistokiinteistöjä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansainvälinen kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoita kohtaan on pysynyt korkeana.

Kiinteistöalan yhteistyöjärjestö Raklin katsauksen mukaan ammattimaiset kiinteistömarkkinat ovat tänäkin vuonna olleet Suomessa hyvin vilkkaat.

Tammi-syyskuussa tehtiin merkittäviä kiinteistökauppoja 5,6 miljardilla eurolla, joka on kaikkien aikojen toiseksi korkein vastaavan ajanjakson volyymi. Toimistokiinteistöjen osuus kaupoista oli 31 prosenttia.

Kansainvälinen kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoita kohtaan on Raklin mukaan pysynyt edelleen korkeana. Etenkin pääkaupunkiseudulla on tehty suuri määrä toimistokiinteistökauppoja, joissa ostajina on useimmiten ollut ulkomainen sijoittaja.

Helsingin ydinkeskustan uusia toimistovuokrasopimuksia kuvaavan indeksin pisteluku nousi KTI Kiinteistötiedon mukaan seitsemällä prosentilla kevään 2017 ja 2018 välisenä aikana. Tämä oli voimakkain vuosinousu vuoden 2001 jälkeen. Lisäksi neliövuokrien mediaanitaso on noussut ensimmäistä kertaa yli 30 euroon.

Sekä toimisto- että liiketilojen vuokrien odotetaan Raklin mukaan lähitulevaisuudessa nousevan etenkin Helsingin ydinkeskustassa, mutta myös muualla pääkaupunkiseudulla.

Toimistotilojen käyttöasteiden lievä nousu on jatkunut pääkaupunkiseudulla, mutta tyhjää tilaa on edelleen runsaasti. Suurten kiinteistösijoittajien salkuissa pääkaupunkiseudun toimistojen käyttöaste on 83 prosentin tuntumassa.

Liiketilojen käyttöasteet ovat sen sijaan säilyneet korkeina kaikissa suurissa kaupungeissa. Rakli kuitenkin arvioi, että voimakas uudisrakentaminen tuo paineita käyttöasteisiin etenkin pääkaupunkiseudulla.

Asuntovuokrien nousu on jatkunut suurimmissa kaupungeissa

KTI:n asuntovuokraindeksi osoitti kahden prosentin vuosinousua pääkaupunkiseudun uusien vuokrasopimusten neliövuokrissa kevään 2017 ja kevään 2018 välisenä aikana.

Vuokrat nousivat myös Tampereella ja Turussa, mutta Oulussa, Lahdessa ja Jyväskylässä indeksi kääntyi pieneen laskuun.

Raklin vuokra-asuntobarometrin vastaajat odottavat asuntovuokrien nousun jatkuvan etenkin pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.