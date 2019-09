Ukrainan ulkoministeri: Venäjä sanoi veljikseen, nyt ampuu meitä

USA:n erityislähettiläs arvioi Venäjän ajavan itseään umpikujaan Ukrainassa.

Ukrainan ulkoministeri Vadim Prystaiko torjuu käsitykset, joiden mukaan presidentti Volodymyr Zelenskyi olisi valmis maansa kannalta epäedullisiin myönnytyksiin Itä-Ukrainan rauhanprosessissa.

Saksan nykyisen liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin nimeä kantavasta etenemismallista on esitetty tulkintoja, joiden mukaan Donbassin alueella olisi järjestettävä vaalit Venäjän tiiviissä ohjauksessa toimivien niin sanottujen ”kansantasavaltojen” valvonnan alla.

– Ukraina ei ole sitoutunut militanttien ehdoilla käytäviin vaaleihin sen enempää Minskissä kuin missään muuallakaan. Toivon kaikkien ymmärtävän, että Ukrainalla ei ole aikomusta sallia jälleen uusia näennäisvaaleja, joissa äänestettäisiin kiväärinpiippujen varjossa, Prystaiko totesi toimittajatapaamisessa Kiovassa.

Minskin sopimusten edellyttämän erityisaseman alue saisi hänen mukaansa vasta sen jälkeen, kun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on todennut vaalien sujuneen tavanomaisten kansainvälisten standardien mukaisesti.

Hän painotti Minskin sopimusten koskevan nimenomaan paikallisvaaleja – ei parlamenttivaaleja, kuten jotkut ovat tulkinneet. Ihannetapauksessa vaalit järjestettäisiin hänen mukaansa yhtä aikaa koko Ukrainassa.

– On selvää, että vaalit voidaan järjestää vain Ukrainan lakien mukaisesti, median läsnä ollessa, turvallisissa olosuhteissa ja kansainvälisiä normeja noudattaen, hän sanoi.

Sitä, miksi Venäjä toimii Itä-Ukrainassa niin kuin toimii, on Prystaikon mukaan edelleen suuri arvoitus.

– Ensin he halusivat selittää, että ukrainalaiset ovat heidän veljiään ja sisariaan. Sitten he alkoivat ampua miehiä, joita olivat kutsuneet veljikseen. Välillä he sanovat meitä vähävenäläisiksi. Sekin on OK, jos he vain jättävät meidät rauhaan. Venäjän poliittinen ja taloudellinen malli ei yksinkertaisesti ole enää vetovoimainen Ukrainaa.

Ulkoministeriksi elokuun lopulla noussut Prystaiko on karriääridiplomaatti, joka on aiemmin toiminut muun muassa suurlähettiläänä Natossa sekä maansa suurlähetystön kakkosmiehenä Washingtonissa.

Venäjä kampittaa itse itseään

Yhdysvaltain Ukrainan-erityislähettiläs Kurt Volker huomautti, että Venäjä ei ole toistaiseksi osoittanut minkäänlaista poliittista tahtoa Itä-Ukrainan sodan lopettamiseksi Minskin sopimusten hengessä.

– Venäjä ei tunnusta omaa vastuutaan Minskin sopimusten täytäntöönpanossa. Sillä on tiettyjä sopimusvelvoitteita, mutta se ei ole kiinnostunut niitä täyttämään, Volker sanoi.

– Venäjä esiintyy edelleen ikään kuin se ei edes olisi Itä-Ukrainassa eikä sillä olisi minkäänlaista vastuuta. Venäjän mukaan kyse on Ukrainan sisäisestä ongelmasta, ja Ukrainan pitäisi neuvotella niin sanottujen ”kansantasavaltojen” kanssa, hän totesi.

Koska Donetskin ja Luhanskin “kansantasavaltojen” johtajilla ei edes ole minkäänlaista hyväksyttävää mandaattia keneltäkään muulta kuin Kremliltä, he eivät voi Volkerin mukaan mitenkään olla neuvottelujen osapuoli.

Minskin sopimuksen mukaiset aluevaalit ovat hänen mukaansa ajankohtaiset vasta sen jälkeen, kun Venäjä on vetänyt joukkonsa miehitetyiltä alueilta.

– Vapaat ja rehelliset vaalit voidaan järjestää vain vapaassa, rehellisessä ja turvallisessa ympäristössä, Volker painotti.

Hän arvioi presidentti Volodymyr Zelenskyin aktiivisen otteen vahvistavan Ukrainan neuvotteluasemaa. Kun Ukraina osoittaa tavoittelevansa rauhaa vakavissaan, huomio kiinnittyy entistä selvemmin siihen, mitä Venäjä omalta osaltaan tekee tai jättää tekemättä.

– Sotatoimillaan Venäjä on pyrkinyt heikentämään Ukrainaa. Kuten olemme nähneet, se ei ole onnistunut. Ukraina on tänään vahvempi, sitkeämpi ja yhtenäisempi kuin ennen sodan alkua. Ukrainalaiset kulkevat kohti EU:ta ja Natoa, mutta Venäjään he suhtautuvat entistäkin kriittisemmin. Venäjällä pitäisi siis olla kaikki syyt etsiä ulospääsy konfliktista, Volker totesi.