Työttömän arki: Byrokratiamylly hirvittävä, palvelu on taruolento

Työllisyyskokeilun päättyessä siirrytään taas kirjeaikaan, toteaa kansanedustaja Harri Jaskari.

– Kaikki meistä eivät ole kokeneet juurikaan työttömyyttä ja sen luomaa suurta epävarmuutta. Sadat tuhannet suomalaiset kohtaavat. Silloin tulee tärkeäksi se, kuinka ihminen kohdataan vaikeuksissa. Olen nyt kiertänyt ja selvittänyt kohtaamisia. Vastaus ei ole kovinkaan mairitteleva. Byrokratiamylly näyttää olevan hirvittävä. Henkilökohtainen palvelu on taruolento, kansanedustaja Harri Jaskari (kok.) kirjoittaa viikkokirjeessään.

Hänen mukaansa Tampereen seudun työllisyyskokeilussa haluttiin ottaa ihmisestä aidosti koppi.

– Kunnat ja TE-toimistot laittoivat hynttyyt yhteen ja palveluneuvojien määrää saatiin ratkaisevasti lisättyä. Yhtäkkiä sinulla työttömänä saattoikin olla toisella puolella ihminen, joka oli sinun henkilökohtainen palveluneuvojasi, joka vielä yhdessä sinun kanssa etsii sinulle töitä.

Samalla haluttiin Jaskarin mukaan katkaista negatiivisuuden kierre.

– Perinteisen mallin mukaan sinun ei ole syytä liikaa yrittää – ei ainakaan ilmoittaa siitä viranomaiselle. Mikäli statuksesi edes voidaan olettaa muuttuneen työttömästä opiskelijaksi tai yrittäjäksi, pyydettiin heti selvityspyyntö. Selvityspyynnön ajaksi katkeaa aina työttömyyskorvaus.

– Kun olet katkerana vastannut mielestäsi aiheettomaan selvityspyyntöön, viranomaisella on 30 päivää aikaa vastata sinulle. No vastaus voi olla, että anna lisäselvityksiä. Jälleen viranomaisella on 30 päivää aikaa vastata vastineeseen. Valtaosasta päätöksiä et voi valittaa. Yhtäkkiä et ole saanut mistään rahaa kahteen-kolmeen kuukauteen. Ihmiset betonoidaan paikalleen, Jaskari kirjoittaa.

Hän toteaa, että työllisyyskokeilussa pyrittiin murtamaan tämä musertava malli.

– Henkilökohtainen palveluneuvojasi pystyi suoraan päättämään, hyväksytäänkö sinut vaikka työkokeiluun paikalliseen yritykseen. Palkkatukipäätökset tulivat nopeasti. Yhteiset tietojärjestelmät olivat sekä kunnan viranomaisten että TE-toimiston käytettävissä reaaliaikaisesti.

Kokeilu päättyy vuodenvaihteessa.

– Samalla siirrytään taas kirjeaikaan, koska kunnan viranomaisilla ei ole pääsyä TE-toimistojen tietojärjestelmiin katsomaan tietoja työttömistä. Miten ihmeessä sitten ne henkilöt, jotka kiertävät yrityksissä ja löytävät työpaikkoja, pystyvät sovittamaan yhteen työttömät ja työpaikat nopeasti ja tehokkaasti. Vastaus on yksinkertainen – ei mitenkään, Jaskari kirjoittaa.

Hänen mielestään reaaliaikaiset tiedot on oltava kaikkien niiden viranomaisten käsillä, jotka yrittävät auttaa.

– Sama pitää koskea myös yksityisiä ja kolmannen sektorin palvelun tuottajia. Tukipäätökset on tehtävä päivissä, ei viikoissa. Siirtymistä työttömästä opiskelijaksi, työlliseksi tai yrittäjäksi pitää tukea, ei rangaista, Jaskari toteaa.