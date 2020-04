Työministeri 26.3.: Huoltovarmuus on hoidossa

Tuula Haatainen vakuutti, että ’asiantuntijat etsivät kaikki logistiset mahdollisuudet, millä saadaan täydennettyä näitä varastoja’.

Eduskunnan kyselytunnilla keskusteltiin torstaina 26. maaliskuuta koronavirusepidemian hillitsemisestä. Alkuviikosta oli uutisoitu, että Suomi avaa huoltovarmuuskeskuksen varastot.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) pyysi puheenvuoron.

– Huoltovarmuuskeskus kuuluu minun vastuualueelleni. Meillähän on Suomessa hyvä järjestelmä, niin että meillä ylipäätänsä on olemassa huoltovarmuuskeskus, joka varautuu kaikkien kriisien varalle. Meillä on myös huoltovarmuuskeskuksessa varastossa näitä suojaimia, ja STM:n pyynnöstä nämä varmuusvarastot on nyt avattu — ne avataan vain asianomaisen ministeriön pyynnöstä — ja niitä on nyt sitten toimitettu STM:n ja sairaanhoitopiirien kautta terveydenhuollon yksiköihin, Tuula Haatainen sanoi.

– Näitä varastoja koko ajan täydennetään. Me teemme hankintoja, ja meidän asiantuntijat etsivät kaikki logistiset mahdollisuudet, millä saadaan täydennettyä näitä varastoja kaikkien näiden välineiden osalta. Eli tämä on hoidossa. Tämä kaikki on viranomaistoimintaa, ja siinä Suomessa kyllä on hyvät valmiudet, ja tätä tehdään täydellä teholla, ministeri vakuutti.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoi, että ”nämä huoltovarmuusvarastot on historiallisesti avattu tämän viikon alussa, ja sieltä on jo miljoonia kappaleita ympäri Suomea viidelle erityisvastuualueelle toimitettu, ja sieltä näitä välineitä toimitetaan sairaaloihin käytettäväksi. Samaan aikaan olemme koko ajan täydentämässä varastoja. Emme voi elää sellaisessa tilanteessa, että eläisimme tämän pelkän olemassa olevan varaston varassa, vaan on selvää, että näitä varastoja on täydennettävä koko ajan. Me olemme jo saaneet kansainvälisiltä markkinoilta tilattua lisää suojavarusteita”.

Kansanedustajat ihmettelivät saman kysymyksen kohdalla, miksei Helsinki-Vantaan lentokentällä terveysviranomainen ollut ollut tulijoita vastassa.

– Minun käsitykseni on myös se, että tähän tilanteeseen on puututtu ja on niin terveydenhuoltohenkilökuntaa ohjattu paikalle kuin jaettu matkustajille selkeitä ohjeita siitä, kuinka pitää menetellä. Tiedän, että tähän asiaan on kiinnitetty huomiota ja tätä on pyritty aktiivisesti myös ratkaisemaan, pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi.

Kuormat saapuvat

Suojavarusteiden riittävyydestä koronavirusepidemiassa puhuttiin myös viikkoa myöhemmin eli 2.4.2020 eduskunnan kyselytunnilla. Kokoomuksen Sari Sarkomaa totesi varmuusvarastosta toimitettujen suojainten olleen osin vanhentuneita ja kysyi, onko tapahtumassa vastaava vakava virhe kuin Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen vastasi, että ”me olemme varautuneet suojavarusteiden osalta meidän voimassa olevan pandemiasuunnitelman mukaisesti ja olemme avanneet nyt nämä huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot näiden suojavarusteiden osalta ja toimittaneet sieltä näitä suojavarusteita kaikille erityisvastuualueille, kaikkiin sairaanhoitopiireihin”.

– Me tarkkailemme myöskin päivittäin tätä tilannetta kentällä. On aivan päivän selvää, että terveydenhuollon henkilökunta on siellä etulinjassa, ja me haluamme suojella heitä ja heidän terveyttään. Me hankimme nyt jatkuvasti lisää myöskin näitä suojavarusteita kansainvälisiltä markkinoilta, mutta myöskin näiden suojavarusteiden valmistus on aloitettu täällä kotimaassa. Me teemme kaikkemme, että näitä suojavarusteita riittää.- On tietenkin myös tärkeää, että ympäri maata sairaanhoitopiireissä näitä suojavarusteita käytetään tarkoituksenmukaisesti, Aino-Kaisa Pekonen sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi, että nyt ”on päätettävä eduskunnassa, kumpi on linja”.

– Hallituksella on linja, joka on se, että kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa olevat asiakkaat ansaitsevat sen, että heitä suojellaan. Tämä linja on kova, tiedän sen. Se tarkoittaa sitä, että alueella ollaan hädässä siitä, riittävätkö suojaimet, jos epidemiaviikot jatkuvat näin. Se on aivan selvää. Mutta nyt on kysymys siitä, riittävätkö Suomessa tehohoitopaikat, jos meiltä pettää suojaus sekä tehostetun palveluasumisen että kotihoidon suhteen. Olen ajatellut, että ihmisten terveyden ja hengen suojelu on niin tärkeä asia, että me teemme sen, että me suojelemme nämä kotihoidon asiakkaat, ja siitä on pidettävä kiinni, Kiuru lausui.

Aino-Kaisa Pekonen kehaisi vielä, että ”meidän huoltovarmuusvarasto on kansainvälisestikin poikkeuksellinen”.

– Muissa maissa ei tällaisia varastoja ole, ja siitä syystä muualla maailmassa useissa maissa ollaan jo todella pulassa näiden suojavarusteiden kanssa. Kun me katsomme uutisia päivittäin, me saamme lukea, kuinka suojavarusteet ovat loppuneet jo monista maista. Meillä niitä edelleen varmuusvarastossa on tälläkin hetkellä, mutta kuten edustaja (Saara-Sofia) Sirén totesi, niin kansainvälisiltä markkinoilta me yritämme jatkuvasti ostaa lisää kotimaahan näitä suojavarusteita, ja tällä viikolla pitäisi jo ensimmäisen kuorman tänne saapua, Pekonen totesi.