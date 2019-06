Tutkijan synkkä arvio: Iranin papisto haluaa sotaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkija Alan Salehzadehin mukaan Iran ei ole halukas neuvottelemaan.

Geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadehin mukaan sodan syttyminen Yhdysvaltojen ja Iranin välille on lähellä.

– Entisenä iranilaisena en voi muuta kuin seurata tilannetta herkeämättä – onko viimein se hetki käsillä, kun kansainvälinen yhteisö saa Iranin niskuroinnista tarpeekseen ja hyökkää? Vaihtuuko valta, kukistuisiko viimein papisto, Salehzadeh kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Tilanne USA:n ja Iranin välillä on kiristynyt entisestään sen jälkeen, kun Iran ampui torstaina ilmatorjuntaohjuksella alas amerikkalaisen miehittämättömän tiedustelulennokin Omaninlahdella.

– Eilinen hyökkäys ei ollut ensimmäinen laatuaan. Viime viikolla myös Persianlahdella tapahtui hyökkäys tankkialuksia vastaan. Noin kuukausi sitten Fujairan sataman edustalla tapahtui hyökkäys neljää rahtialusta vastaan. USA ja alusten norjalaisomistajat syyttivät Iranin vallankumouskaartia hyökkäyksistä. Iran kielsi osallistuneensa.

Alan Salehzadeh pitää hyvin mahdollisena sitä, että Iran on hyökkäysten takana.

– Iranin talous on huonossa kunnossa, talouspakotteiden seurauksena öljyvienti on kääntynyt lasksuun, kun työttömyys ja kansalaisten tyytymättömyys vallanpitäjiä kohtaan on kasvanut entisestään.Samalla tiedetään, että Iranin presidentti Hassan Rouhani sekä islamilaisen vallankumouskaartin komentajat ovat uhanneet tekevänsä Persianlahden kautta kulkevan kansainvälisen öljyreitin turvattomaksi, mikäli kansainvälinen yhteisö ryhtyy laajemmin boikotoimaan iranilaista öljyä, tutkija kirjoittaa.

Reitin turvattomuus vaikuttaisi merkittävästi globaaliin öljykauppaan, joten USA ja Israel ovat Salehzadehin mukaan valmiita taistelemaan kaikin voimin Iranin aiheuttamia uhkia vastaan.

– Tällä hetkellä tilanne öljyreitillä on epästabiili. Jos Iran jatkaa provosoinnin tiellä, sota näyttää väistämättömältä.

Iranin papisto ei ole Salehzadehin mukaan halukas neuvottelemaan, vaan haluaa pullistella lihaksiaan USA:lle ja tämän liittolaisille.

– Venäjän avulla Iran on noussut niskan päälle melkein kaikkialla, Syyriassa, Jemenissä, Irakissa, Libanonissa. Tämä on merkittävä tappio Trumpille, jonka keskeinen vaaliteema oli Iranin vaikutusvallan supistaminen alueella. Pahimmassa tapauksessa vahvistunut Iran saa USA:n nykyiset liittolaiset kääntämään kelkkansa Venäjän suuntaan.

Tutkija pitää yllättävänä sitä, että presidentti Donald Trumpilta on löytynyt malttia näinkin pitkään.

– Tällä kertaa Trump näyttää olevan tosissaan. Mikäli Iran ei antaudu, hän vakuuttaa olevansa valmis voimankäyttöön. Myös Iran pullistelee lihaksiaan ja vakuuttaa puolustautuvansa viimeiseen mieheen, Salehzadeh kirjoittaa.

– Nyt sopii vain toivoa, että tavalliset iranilaiset eivät joudu maksamaan selkänahastaan suurvaltojen nokittelua. Paras skenaario olisi, että kansainvälinen huomio katalysoisi kansan kauan kaipaaman muutoksen ja tavalla tai toisella diktaattorinen papisto saataisiin kammettua pois vallasta.