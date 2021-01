Tutkijan mukaan Moskova mokasi täysin Aleksei Navalnyin kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aleksander Baunov sanoo Kremlin luoneen oppositioilmiön, jollaista se yritti välttää.

Moskova on omilla viime ajan toimillaan edesauttanut Aleksei Navalnyin nousua Venäjän suurimmaksi oppositiohahmoksi, arvioi Carnegie Moscow Center -ajatushautomon tutkija Aleksander Baunov. Hän luonnehtii kirjoituksessaan Kremlin virheitä raskaiksi.

Aleksei Navalnyi saavutti ensi kertaa laajaa kansainvälistä huomiota oikeastaan vasta elokuun pieleen menneen myrkytysyrityksen jälkeen. Saksassa kuukausia toipunut Navalnyi vangittiin heti hänen palattuaan Moskovaan viime sunnuntaina. Tämä oli Baunovin mukaan viimeisin Kremlin virheiden sarjassa. Niistä räikein oli luonnollisesti myrkytys, jota Baunov sanoo suoraan Venäjän hallinnon tekosiksi.

– Kun näitä kaikkia tarkastellaan yhdessä, on Kreml kiistatta kiidättänyt hänet Venäjän ahdinkoon ajetun opposition johtoon, nakertaen samalla erästä viimeisen kahden vuosikymmenen pitkäaikaisimmista poliittisista strategioista: Vladimir Putinin aseman vahvistamista varmistamalla, että poliittinen kenttä pysyy tyhjänä kaikista merkityksellisistä poliittisista haastajista, tutkija arvioi.

Kremlin kovat otteet ovat Aleksander Baunovin mukaan osuneet täysin sen omaan nilkkaan. Aleksei Navalnyistä on tullut myrkytyksen jälkeen jossain määrin myyttinen hahmo.

Tästäkin Kreml olisi voinut selvitä kuivin jaloin. Tutkija huomauttaa, että myrkytysoperaatio olisi voitu kiistää loputtomiin. Pidätys ja vangitseminen ovat kuitenkin avoimia valtiollisia tekoja, joita ei voida kiistää. Ne vaativat selityksen ja oikeutuksen.

Salaliittoteorioita

Kremlin viestinnässä Aleksei Navalnyitä on pyritty maalaamaan Venäjää horjuttamaan lähetetyksi ulkomaisten tiedustelupalvelujen agentiksi. Salaliittoteorioita on toisteltu Venäjän vallan huipultakin. Aleksander Baunov näkee tässä vaaroja.

– Tämä siirtää Navalnyin pahaenteisesti vihollisesta – joita vastaan Putin edes esittää taistelevansa kunnioittavasti – pettureiden kategoriaan, johon mitkään säännöt eivät päde.

Baunovin mukaan myrkytys ja ihmepelastuminen ovat tehneet Navalnyistä ulkomaailman silmissä Vladimir Putinin suurimman ja vaarallisimman kriitikon.

– Anti-Putinin ja Venäjän kakkospoliitikon, hän selvittää.

– Samalla tavalla hän ei ole Venäjän viranomaisille enää kotimainen ongelma, jota korruptoituneet eliitit voivat peluuttaa toisiaan vastaan vaan ulkomaisen aggression väline, tutkija jatkaa.

Vaientamisen sijaan Kreml on onnistunut Aleksander Baunovin mukaan vain tekemään Navalnyistä maailman tunnetuimman poliittisen vangin.

– Kaikki mitä valtio on tähän mennessä tehnyt Navalnyitä vastaan on vain kohottanut hänet sankariksi – alkaen Putinin taikauskoisesta tavasta olla sanomatta hänen nimeään. Viranomaiset ovat saaneet aikaan juuri sen, mitä he yrittivät välttää, hän arvioi.

Tukijoita jopa Putinin leiristä

Aleksander Baunovin mukaan Aleksei Navalnyin asema Venäjän nykyhallinnon vastustajien piireissä on noussut. Jopa jotkut Vladimir Putinin tukijat ovat Baunovin mukaan vähintäänkin Navalnyin myrkytystä ja vangitsemista vastaan.

Tutkija kiinnittää huomiota myös siihen, että Navalnyitä on vaikeampi kritisoida kuin ennen. Baunov toteaa, että ulkomaiset poliitikot ja toimittajat ovat nyt valmiita unohtamaan Navalnyin aiemmat ”nationalistiset kokeilut”, ja sen, ettei kyseessä ole perinteinen länsimyönteinen oppositiohahmo.

– Toisin sanoen, Navalnyi voi olla Putinin kriitikko, mutta hän ei mahdu tavallisen länsimyönteisen liberaalin muottiin, joka olisi helppo tuhota ja saattaa naurunalaiseksi raivokkaan kansallismielisten venäläisten silmissä.

Aleksander Baunov nostaa esiin myös julkisuudessa vähälle huomiolle jääneen seikan. Navalnyin Julia-vaimo on nimittäin nousemassa hyvää vauhtia itsekin vaikutusvaltaiseksi poliitikoksi. Tässä tutkija näkee yhtymäkohtia Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svetlana Tihanovskajaan.

– Venäjän viranomaisten on päätettävä, kumpi vaihtoehto on karmivampi: oikea Navalnyi, joka olisi murheenkryyni tulevaisuuden vaaleissa vai legendaarinen Navalnyi, mytologisoitu ja vainottu hahmo, joka kykenee hyvin todennäköisesti keskittämään ihmisten turhautumisen, tyytymättömyyden ja muutoksen kaipuun.

Moskova voi Aleksander Baunovin mukaan myös yrittää purkaa Navalnyin myytin. Se vaatisi kuitenkin hänen sallimistaan takaisin tavalliseen politiikkaan. Tämän seurauksia on kuitenkin mahdotonta ennustaa.