Tarhaajien rahat ovat loppumassa, sanovat kansanedustajat Janne Sankelo ja Jukka Kopra.

Kokoomuksen kansanedustajat Janne Sankelo ja Jukka Kopra vaativat hallitukselta nopeita toimenpiteitä suomalaisen turkisalan akuuttiin ahdinkoon.

– Turkisala on nostettava kanveesista, kansanedustajat toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Sankelon ja Kopran mukaan tarhaajien rahat ovat loppumassa, koska kansainvälisiä turkishuutokauppoja ei ole kyetty pitämään. Viime kaudella tuotetuista turkiksista 90 prosenttia on edelleen myymättä.

– Näyttää siltä, että turkisala on jäämässä väliinputoajaksi erilaisten koronatukien ja -takausten osalta. Mikäli maan hallitus ei kykene löytämään ratkaisua tilanteeseen muutamassa päivässä, puolella tarhaajista on edessä käytännössä konkurssi, toteaa Jukka Kopra.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että turkiselinkeinon viennin arvo oli vuonna 2019 312 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyys yli 4 000 henkilöä. Turkiselinkeinolla on suuri merkitys useiden maakuntien ja kuntien talouteen. Esimerkiksi Halsualla, Evijärvellä ja Uudessakaarlepyyssä verotuloista yli 10 prosenttia kertyy toimialalta.

– Vientielinkeinon tuen tarve on väliaikainen. Jo nyt on näkyvissä, että epidemiatilanteen salliessa syksyn turkishuutokauppoihin on markkinoilla kiinnostusta. Sinne asti pääsemiseksi tarvitaan järkeviä ja kohdennettuja rahoituskeinoja. Muuten ainoa vaihtoehto monella tarhaajalla on toiminnan nopea alasajo, Janne Sankelo sanoo.

– Se olisi katastrofi, jonka kohtaavat yrittäjä ja hänen lähipiirinsä. Myös alueelliset taloudelliset vaikutukset olisivat merkittävät. Tarvitaan nopeita toimenpiteitä.