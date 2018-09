Tuomiopäivän airutko – onko tässä 2000 vuotta odotettu eläin?

Israelilaisen Temple Instituten mukaan Raamatussa mainittu punainen vasikka saattaa olla syntynyt.

Punaisen vasikan syntyminen voi olla arkipäivää. Nyt syntyneen vasikan sanotaan kuitenkin olevan virheetön punainen – ja sellaisena se toteuttaisi mahdollisesti koko maailmaa ravistelevan raamatullisen profetian.

Punainen vasikka liittyy Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamiseen, lopun aikoihin ja Messiaan tuloon niin kristinuskon kuin juutalaisuuden kirjoitusten mukaan. Virheetöntä vasikkaa ei ole nähty 2000 vuoteen. Aiemmat ehdokkaat toisen temppelin jälkeen eivät ole osoittautuneet oikeiksi.

Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista ajava ja siihen valmistautuva Temple Institute ilmoitti ehkä virheettömän punaisen vasikan syntymisestä alla näkyvällä Youtube-videollaan.

Instituutin mukaan vasikka on sen asiantuntijoiden mukaan “toteutumiskelpoinen ehdokas raamatulliseksi punaiseksi vasikaksi”, joskin luonnolliset syyt voivat yhä tehdä vasikan kelpaamattomaksi. Sen on yhä pysyttävä virheettömänä.

Vasikan syntymisen ja uhraamisen sanotaan edeltävän kolmannen temppelin rakentamista Jerusalemiin. Se veisi Lähi-idän sotaan.

Juutalaisuudessa temppelin rakentaminen edeltää Messiaan saapumista. Jotkut kristilliset suunnat katsovat, että kolmatta temppeliä seuraavat lopun ajat ja tuomiopäivä.

Punaisen vasikan odottaminen tulee Raamatun neljännestä Mooseksen kirjasta jakeesta 19. Se käsittelee papeilta vaadittavia puhdistautumismenoja ennen temppelipalvelusta, ja alkaa näin:

Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: “Tämä on säädös, jonka minä olen antanut. Sano israelilaisille, että heidän on tuotava virheetön, punaruskea lehmä, jossa ei ole mitään vammaa ja jonka niskaan ei vielä ole pantu iestä. Antakaa se pappi Eleasarille. Lehmä on vietävä leirin ulkopuolelle ja teurastettava hänen edessään. Pappi Eleasar ottakoon sormellaan uhrilehmän verta ja pirskottakoon sitä seitsemän kertaa pyhäkkötelttaan päin. Sen jälkeen lehmän ruho on poltettava hänen nähtensä nahkoineen, lihoineen, verineen ja sisälmyksineen.