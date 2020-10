Tshekki julistautui jo voittajaksi, nyt 11000 koronaa päivässä

Sairaaloiden tilojen arvioidaan pian loppuvan.

Tshekkiä on pidetty eräänä koronavirusepidemiasta hyvin selvinneistä valtioista. Kevään aallossa noin 10,5 miljoonan asukkaan maassa käytiin korkeimmillaan hieman yli 400 tartunnassa päivässä. Maaliskuussa huipussa käyneet tartunnat taittuivat nopeasti huhtikuun aikana. Tshekin pääministeri Andrej Babis ehti vain pari kuukautta sitten julistaa maansa yhdeksi koronavirusepidemian voittajavaltioista.

Nyt maan tilanne on pysäyttävä.

Tshekissä todettiin yksin viime viikon perjantaina ennätykselliset yli 11 000 uutta tartuntaa. CNN:n reportaasin mukaan luvut merkitsevät, että Tshekissä todetaan nyt enemmän tapauksia miljoonaa asukasta kohden kuin missään muussa valtiossa maailmassa. Lokakuun aikana tautiin on kuollut enemmän ihmisiä kuin edellisen kahdeksan kuukauden aikana yhteensä.

Kiihtyvä epidemia koettelee terveydenhoidon resursseja. Maan pääkaupunki Prahaan ollaan avaamassa tilapäistä kenttäsairaalaa koronapotilaille ja ulkomailla asuvia tshekkiläisiä lääkäreitä on kehotettu palaamaan kotimaahansa ja auttamaan viruksen torjunnassa. Varsinaisten sairaalatilojen uskotaan täyttyvän jo kuun lopussa.

Rajoituksista luovuttiin

Tshekin tuore terveysministeri, tohtori Roman Prymula kytkee viruksen rajun paluun ihmisten asenteiden löystymiseen ja rajoitusten purkamiseen. Monista muista maista poiketen jo maaliskuun puolivälissä annettu laaja maskisuositus purettiin kesällä, eikä maskeja ole sen koomin enää näkynyt katukuvassa entiseen tapaan.

Terveysministeri Prymula myöntää kevään koronavoiton juhlistamisen olleen ennenaikaista.

– Tämä on totta. Monet asiantuntijamme – muut kuin epidemiologit ja virologit – väittivät, että tauti on kyllä täällä, mutta se on hyvin lievä. He yrittivät saada poliitikot luopumaan kovista vastatoimista, hän selvittää CNN:lle.

Tshekin hallintoa koronavirustoimissa neuvovan asiantuntijaryhmän johtaja, epidemiologi Rastislav Madar vaati jo elokuussa paluuta kevään tiukkaan maskilinjaan. Roman Prymulan edeltäjä, Adam Vojtech julisti tuolloin, että maskipakko astuisi taas voimaan useimmissa sisätiloissa. Lopulta pääministeri Babis kuitenkin tyrmäsi linjauksen. Madar erosi tehtävistään muutamaan päivää myöhemmin.

Laajaa maskien käyttöä näkyvästi keväällä Tshekissä ajanut tutkija Petr Ludwig uskoo, ettei maskeihin palattu poliittisista syistä.

– Ensimmäisessä aallossa hallitus oli varma, että ihmiset toivoivat maskeja, joten he ajoivat sitä. Nyt he ovat vakuuttuneita siitä, etteivät ihmiset halua käyttää maskeja, joten he vastustavat sitä [maskipakkoa], Ludwig selittää.

Tshekin parlamentin ylähuoneen vaalit järjestettiin lokakuun alussa. Hallitus on Ludwigin mukaan suhtautunut koviin rajoituksiin myönteisemmin vaalien jälkeen. Tutkijan mielestä niitä on kuitenkin säädetty liian myöhään. Nyt on suljettu esimerkiksi ravintoloita ja kouluja, mutta kevään tyylistä tiukkaa maskilinjausta ei ole CNN:n mukaan tullut.

Terveysministeri Prymula kiistää väitteet poliittisista ratkaisuista. Hänen mukaansa maskipakon laajentamista harkitaan. Ministeri toteaa lisäksi, ettei kyse ole vain suojaimista. Hän antaa ymmärtää, etteivät monet vieläkään rajoita sosiaalisia kontaktejaan.

– Tämän takia tilanne ei ole hallinnassa.