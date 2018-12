Trafia ryöpytetään: Millaista viranomaisten tietoturva on?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa julkiset organisaatiot eivät voi saada seuraamusmaksuja tietoturvalaiminlyönneistä.

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra on huolestunut kansalaisten yksityisyyden suojasta Trafin ajokorttitietopalvelussa. Hänen mukaansa on epäselvää, miten asiat oikeasti ovat ja paljonko tietoja on vuotanut.

– Voiko ihminen asioida Trafin palveluissa luottavaisella mielellä? Tällä ongelmalla on vaikutusta niin autokauppaan kuin vakuutuksiinkin, hän sanoo tiedotteessaan.

Kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.) on blogissaan samoilla linjoilla. Hän arvioi, että Trafin ajokorttitietopalvelun tietoturvariskianalyysi on ollut puutteellinen, mikäli sellaista on ylipäätään tehty.

– Ilmeisesti järjestelmästä ei ehditty louhia suuria määriä henkilötietoja, mutta yksittäisiä henkilötietoja on voitu käyttää identiteettivarkausrikoksissa. Sitä on mahdotonta tietää, hän sanoo.

Trafin tapaus alleviivaa Kasvin mukaan myös Suomen tuoreen tietosuojalain erästä yksityiskohtaa, sillä EU:n gdpr-asetus ei Suomessa tuo tietoturvalaiminlyönneistä määrättäviä hallinnollisia seuraamusmaksuja julkishallinnon organisaatioille. Jäsenvaltiot saavat asetuksen mukaan itse määritää, koskevatko maksut niitä.

– Suomen tietosuojalain mukaan hallinnollinen seuraamusmaksu voidaan määrätä vain yritykselle, ei valtion viranomaisille, valtion liikelaitoksille, kunnallisille viranomaisille, itsenäisille julkisoikeudellisille laitoksille, eduskunnan virastoille eikä tasavallan presidentin kanslialle.

Kasvi pohtii, mitä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) kyselytunnilla antama arvio Trafin ”tietoturvanäkökulmasta keskimääräistä paremmista” palveluista tarkoittaa. Lausunto perustui Bernerin mukaan Trafin sähköisten palveluiden auditointiin.

– Jos tämä pitää paikkansa, millä tasolla muiden viranomaisten sähköisten palveluiden tietoturva mahtaakaan olla? Jos Suomen gdpr-valvontaviranomainen eli tietosuojavaltuutettu pystyisi määräämään myös julkishallinnon organisaatioille hallinnollisia maksuja, hän ilmeisesti hukkuisi töihin.

Kopraa huolestuttaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan suuri uudistus, jonka tarkoituksena on vastata liikenteen ja viestinnän murrokseen.

– On perusteltua kysyä, onko haukattu liian iso pala nopeasti syötäväksi? Onko tilanne hallinnonalalla hallussa? Miten dataliiketoiminnan airueksi julistautuneella toimialalla katkoo ihan perustason digitaalisten palveluiden tuottaminen?