Touko Aalto: Pakkopalautukset keskeytettävä, ketään ei saa lähettää

Vihreiden puheenjohtajan mukaan hallitus on heikentänyt huomattavasti turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto lähetti keskiviikkoaamuna sarjan twiittejä turvapaikkapolitiikasta. Tiistaina vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri poistettiin Finnairin Berliinin-koneesta, jossa hän oli protestoinut samassa matkustamossa olleen ja palautettavaksi arvelemansa miehen palautusta.

– Afganistan on yksi maailman turvattomimmista maista. Pakkopalautukset sinne tulee keskeyttää. Ketään ei saa lähettää hengenvaaraan. Ongelma on hallituksen nuiva ja epäinhimillinen turvapaikkapolitiikka, ei ihmisoikeuksia tukeva kansalaisaktiivisuus, Touko Aalto twiittasi.

Tiistai-iltana Aalto totesi, ettei tiedä lentokoneessa olleen miehen taustoista.

– Turvapaikkaprosessiin erikoistuneet juristit ovat toistuvasti kantaneet huolta kehityksen seurauksista. Väärän kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut joutuu kotimaahan käännytettynä hengenvaaraan tai alttiiksi kidutukselle tai muulle epäinhimilliselle kohtelulle.

– Hallitus on poistanut mahdollisuuden humanitaariseen suojeluun. Sen perusteella turvapaikanhakijalle on voitu myöntää oleskelulupa, jos ihminen ei voi palata kotimaahansa ympäristökatastrofin tai huonon turvallisuustilanteen vuoksi, vihreiden puheenjohtaja katsoo twiittisarjassaan.

Afganistan on yksi maailman turvattomimmista maista. Pakkopalautukset sinne tulee keskeyttää. Ketään ei saa lähettää hengenvaaraan. Ongelma on hallituksen nuiva ja epäinhimillinen turvapaikkapolitiikka, ei ihmisoikeuksia tukeva kansalaisaktiivisuus. #StopDeportations

Vaadin, että pakkopalautukset on väliaikaisesti keskeytettävä, kunnes on varmaa, että turvapaikkaprosessi takaa hakijoiden oikeusturvan sekä perus- ja ihmisoikeudet. Nyt näin ei ole. Suomen palautuspolitiikka on kestämättömällä pohjalla. #StopDeportations

