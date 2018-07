HS: Vihreiden työntekijä protestoi, lentokoneen lähtö viivästyi

Naishenkilö ei totellut käskyjä, ja kapteenin päätöksellä hänet poistettiin koneesta.

Finnairin lento Helsingistä Berliiniin lykkääntyi Helsingin Sanomien mukaan tiistaiaamuna, kun koneessa ollut vihreän eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä työskentelevä Aino Pennanen jäi seisomaan, ettei lentokone nousisi ilmaan.

Pennasen mukaan protesti ei ollut ennalta suunniteltu.

– Huomasin koneen ikkunasta, että ulkopuolella on pari poliisiautoa ja siviiliasuista poliisia. Kysyin lentoemänniltä, mistä on kyse. He sanoivat, että on käynnissä käännytystilanne, hän kertoo puhelimitse HS:lle.

Pennasen mukaan koneen kahdella takimmaisella penkkirivillä istui neljä virka-asuista poliisisaattajaa. Hän kertoo menneensä näiden luo ja nähneensä poliisien keskellä istuvan nippusiteillä kiinnitetyn henkilön.

– En tiedä, kuka hän oli tai mihin häntä oltiin viemässä. Kuulin hänen vaikertavan ja pyytävän apua.

Lennon oli määrä lähteä Helsingistä kello 11:30. Paikalle lähti kahden miehen partio. Pennanen poistettiin koneesta, kertoivat poliisi sekä Pennanen itse HS:lle.

– Naishenkilö sai poliisilta tilanteessa huomautuksen. Ilmeisesti katsottiin, että koneesta poistaminen on ollut riittävä toimenpide, sanoo Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen päivystävä komisario Jan Lindström.

Poliisin tietoihin on kirjattu tieto siitä, että koneessa ollut naishenkilö ei totellut käskyjä ja kapteenin päätöksellä hänet poistettiin koneesta. Naista ei epäillä mistään rikoksesta. Poliisin mukaan tilanne oli ohi 11.49.

Tilanne viivästytti lentoa kymmenen minuuttia.

Viime viikolla uutisoitiin vastaavasta tapauksesta Ruotsissa. Ruotsalaisopiskelijan mielenosoitus pysäytti lentokoneen matkaanlähdön maanantaina, kun tämä protestoi koneessa olleen miehen palauttamista Ruotsista Afganistaniin.