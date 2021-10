Toimitusjohtaja USU:lle: Suomi on demokratian sijaan ”vetokratia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Monipuoluehallituksissa kaikilla on veto-oikeus kaikkiin asioihin, sanoo Juho Romakkaniemi.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemi sanoo Uutissuomalaiselle, että Suomi on ollut liian pitkään taloudellisesti krooninen alisuorittaja. Hänen mielestään Suomi on demokratian sijaan ”vetokratia”, jossa ”kaikilla on veto-oikeus kaikkeen”.

– Monipuoluehallituksissa kaikilla on veto-oikeus kaikkiin asioihin. Tässä systeemissä ei voi edetä kuin pienimmän yhteisen nimittäjän kompromisseilla, Romakkaniemi sanoo.

Hänen mukaansa Suomi kaipaisi kipeästi vähemmistöhallitusta, joka olisi ideologisesti esimerkiksi nykyistä hallitusta eheämpi. Silloin hallituksen olisi mahdollista, ja pakkokin, hakea edistettäville asioille tukea oppositiosta kysymys kerrallaan.

– Ainakin sitä kannattaisi kokeilla. Minun aavistukseni on, että nykyisessä eduskunnassa enemmistö kansanedustajista on valmis tekemään rohkeitakin työmarkkinauudistuksia, mutta hallituskokoonpano ei anna myöden. Se on malliesimerkki vetokratiasta, ei demokratiasta, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi toivoo myös työperäisen maahanmuuton vauhdittamista ja helpottamista. Hän toteaa, että Suomessa ei edelleenkään ymmärretä riittävän laajasti sitä, kuinka paljon suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen kaipaa työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa.

– Tarvitsemme yli 30 000 työ- tai opiskeluperäistä maahanmuuttajaa nettona vuosittain – tällä ja ensi vuosikymmenellä. Meidän pitäisi houkutella tänne ihmisiä aktiivisesti, eikä tehdä heidän tulemisestaan hankalaa.

Romakkaniemen mielestä ”ay-liikkeen tabut” ovat edelleen myös vasemmistopuolueiden tabuja, vaikka puolueiden johdossa ei välttämättä tällä hetkellä olekaan kovin läheisissä väleissä ay-liikkeen kanssa olevia hahmoja.

– Paikallista sopimista ei voi tehdä ohi luottamusmiesjärjestelmän, ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinnasta ei voi luopua, sosiaaliturvaa ei voi muuttaa kannustavammaksi. Edes oppisopimusjärjestelmää ei voi kehittää kuin tes-järjestelmän puitteissa. Eivät Sanna Marininkaan (sd.) demarit näihin koske pitkällä tikullakaan, hän sanoo Uutissuomalaiselle.