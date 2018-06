Timo Soini: Kokoomus teki itsestään punavihreiden narrin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeri moittii kokoomusta siitä, että puolue äänestää kunnissa eri tavoin kuin eduskunnassa.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) muistuttaa, että sote-uudistusta on tehty vuosia ja jokainen eduskuntapuolue on osallistunut siihen. Uudistusta on yritetty myös parlamentaarisesti.

– Tässä ollaan nyt. Tämä hallitus, joka on saanut lähes kaikki asettamansa tavoitteet täytettyä, toisin kuin edeltäjänsä, voi tehdä valmiiksi myös soten, Timo Soini linjaa kolumnissaan Maaseudun Tulevaisuudessa.

Soinin mielestä pääkaupunkiseutu piti taas itseään parempana kuin muu Suomi ja järjesti kunnanvaltuustojen ”yhteiskokouksen”. Soinin mukaan kyseessä oli sirkus, jollaista kuntalaki ei edes tunne.

– Siellä iltauutisten mukaan yhteistuumin torpattiin sote. Kohtuutonta propagandaa.

Espoon lausuntoon siniset jättivät eriävän mielipiteen. Hänen mukaansa siniset äänestävät valtuustossa saman linjan mukaan kuin eduskunnassa.

– Kokoomus sen sijaan teki itsestään jälleen punavihreiden narrin. Pitäisi olla täysin selvää, että hallituspuolueissa ei äänestetä hallituksen yhdessä sopimia esityksiä vastaan. Jos äänestää punatulkkujen puolesta, kannattaa liittyä punatulkkuihin, Soini kehottaa.

Soinin mielestä sote-malli ei se ole täydellinen, mutta on se tarpeeksi hyvä. Hänen mielestään nyt on pidettävä sovitusta kiinni.