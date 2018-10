Timo Soini ilmastoraportista: Amatöörivouhottajat vauhdissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministerin mukaan ’moraalinen ylemmyydentunne on käsin kosketeltavaa’.

Sairaslomalla olevan ulkoministeri Timo Soinin (sin.) Älä vouhota -kolumni on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa.

– Viime viikolla julkaistiin raportti, joka sai taas jokaisen politiikan amatöörivouhottajan vauhtiin. Suomen pitäisi tehdä sitä ja nyt pitäisi tehdä tuota ja nyt pitäisi säätää laki ja sitten pitäisi pakottaa ihmiset toimimaan näin. Ensin moralisoidaan ystäväpiiriä jätteiden lajittelusta ja sitten lennetään kahdeksan tuntia Pattayalle juomaan pillillä kookoksesta. Moraalinen ylemmyydentunne on käsin kosketeltavaa. Vihreää humpuukia, Timo Soini toteaa IPCC:n raportin vastaanotosta.

Soini toteaa, ettei hän tarvitse pakkovaltaa.

– Tieteelliset tosiasiat on faktoja, ja ihminen voi vaikuttaa omaan tekemiseensä ja toimintaansa. Nämä ovat lähtökohdat.

– En ole koskaan uskonut pelkästään valtiojohtoiseen luonnon- ja ympäristönsuojeluun. Valtiojohtoinen luonnonsuojelu aiheuttaa turhaa hysteriaa, selvästi jonkinlaista ilmastoahdistusta eikä tuota tulosta.

Hänen mukaansa ”eiralaista puku ojennuksessa pyöräilevää juppia, joka ahdistuu kun viettää yhden iltapäivän maaseudulla, me emme voi tässä asiassa auttaa. Eivätkä he meitä”.

– Ihminen voi vaikuttaa itseensä. Ei valtion pidä pakottaa meitä luontoa suojelemaan. Tehdään se ihan itse. Vapaaehtoisesti. Ilman sosialismia. Kukin tavallaan. Lopultahan me kaikki luontoon maallisine majoinemme päädymme. Se on viimeinen sijoituspaikka niin maanviljelijälle, kriinpiis-aktiiville kuin eiralaiselle jupillekin. Sieluni menee taivaaseen, mutta se on eri juttu se, Soini kirjoittaa.