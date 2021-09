Timo Harakka: Ministereillä sopu tarvittavista päästövähennyksistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan ilmastotoimista ei ole päästy sopuun.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan hallituksen vastuuministerit ovat löytäneet jo sovun tarvittavista päästövähennyksistä.

– Vaikka uutisista voisi toisin päätellä, kyllä ilmasto- ja energiaministerit ovat löytäneet sen 11 miljoonaa tonnia, jota päästövähennyksiä tarvitaan päästäksemme hallitusohjelman lupaamaan (vuonna) 2035 hiilineutraaliuteen, Timo Harakka kertoi toimittajille Säätytalolla ennen hallituksen neuvotteluita.

Harakka kertoi ilahduttaneensa ottamalla esiin sosiaalidemokraattien biokaasuohjelman, jolla moninkertaistettaisiin biokaasun tuotanto ja käyttö ja vähennettäisiin samaan aikaan merkittävästi maatalouden päästöjä.

Harakan mukaan mikäli ministereiden neuvotteluissa jokin kohta on vielä auki, niin puhutaan hyvin pienistä määristä.

– Kyllä meillä itse asiassa aika hyvä yhteisymmärrys näistä toimista on, varsinkin jos päätetään moninkertaistaa biokaasutuotantoa, niin sillä me pääsemme varmaankin juuri siihen tavoitteeseen, Harakka totesi ja lisäsi, että hänen käsityksensä mukaan biokaasun moninkertaistamisesta on yhteistä ymmärrystä.

Näkökulmaeroja ilmastonmuutoksen hoidosta

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan ilmastotoimista ei ole päästy sopuun.

– Ei ole, Annika Saarikko vastasi suoraan kysymykseen.

Harakan mukaan asiasta neuvotelleet ministerit ovat löytäneet yhteisymmärryksen 11 miljoonan tonnin päästövähennyksistä.

– Sellaisesta ei ainakaan minulle ole vielä raportoitu. Hienoa, jos näin on. Viisikolle vähemmän työtä vielä budjettiriihen aattopäivinä, Saarikko sanoi.

Saarikon käsityksen mukaan yksityiskohdista on vielä tarvetta keskustella.

– Tavoite on yhteinen. Ilmaston ja maapallon turvaaminen tuleville sukupolville elämisen kelpoisena. Yksityiskohdista ymmärtääkseni vielä on syytä neuvotella, Saarikko sanoi.

Saarikko sanoi, että maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) vastaa keskustan osalta neuvotteluista ja tuntee paremmin yksityiskohdat.

– Aika monesta asiasta on löydetty yhteisymmärrys, mutta kyllä meillä näkökulmaeroja on tavassa miten suhtaudutaan ilmastonmuutoksen hoitoon. Korostan vahvasti, että talouskasvu ja yritykset, myös maa- ja metsätalous, voivat olla ratkaisijoita, eivät ongelmalähteitä, Saarikko sanoi.