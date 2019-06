Tiedustelun päällikkö TS:lle: HS:n julkaisu oli äärimmäisen vahingollinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kenraalimajurin mukaan Helsingin Sanomien juttu ei ollut moraalisestikaan hyväksyttävä.

Suomen sotilastiedustelun johtoon toukokuussa valittu kenraalimajuri Pekka Toveri arvostelee Helsingin Sanomia joulukuussa 2017 julkaistusta puolustusvoimien viestikoekeskusta koskeneesta jutusta. Artikkeli sisälsi salaisia tietoja. Toverilta kysytään Turun Sanomissa julkaistussa Lännen Median haastattelussa, oliko noin kymmenen vuotta vanhojen tietojen julkaiseminen riski Suomen turvallisuudelle.

– Kyllä, äärimmäisen vahingollista, Toveri vastaa.

Hän toteaa HS:n julkaisemien tietojen olleen osin vanhoja ja osin kurantteja.

Toverin mukaan asiakirjavuoto voi esimerkiksi vahvistaa vastapuolen

tiedustelun tekemiä oletuksia todeksi.

– Se on aina jättipotti, kun pääset toisen organisaation sisään katsomaan, miten he ovat tehneet hankinta- tai kehittämispäätöksiä. Se on aina, että vau, Pekka Toveri toteaa.

Kun tiedustelupäälliköltä kysytään, mikä on konkreettinen vahinko, vastaa hän sen (uutisoinnnin) paljastavan ”millainen suorituskyky meillä on, mitä me pystymme seuraamaan ja millä taajuusalueilla”.

Toveri ei pidä HS:n julkaisua moraalisestikaan hyväksyttävänä, koska siinä ei paljastettu minkäänlaisia viranomaisen tekemiä laittomuuksia. Viranomaisten rikkomusten tai väärinkäytösten julkaisu on hänen mukaansa puolestaan hyväksyttävää.

Aktiivista tiedustelua

Pekka Toveri sanoo vieraiden valtojen tiedustelutoiminnan olevan Helsingissä nyt yhtä aktiivista kuin kylmän sodan aikaan.

– Toimijoita on enemmän kuin aikaisemmin ja ne ovat aktiivisempia kuin aiemmin, Toveri toteaa.

Tiedustelupäällikön mukaan nykyaika on kuitenkin kylmää sotaa arvaamattomampaa. Silloin tiedettiin paremmin, mitä idässä ja lännessä ajateltiin.

– Kun katsoo (Venäjän presidentti Vladimir) Putinia ja (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trumpia, niin on vaikea arvioida, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Venäjä on Pekka Toverin mukaan aiempaa potentiaalisempi uhka Suomelle. Syynä on Venäjän sotilaallisten kykyjen parantuminen.

– Venäjä pystyy saamaan mittavia joukkoja nopeammin liikkeelle kuin yksikään länsimaa. He kehittävät suorituskykyään johdonmukaisesti ja uutta (sotavaruste-) materiaalia tulee koko ajan käyttöön.

Toverin mukaan Venäjällä tuskin on kuitenkaan suurta tarvetta hyökätä Suomeen. Silti puolustus on mitoitettava mahdollista uhkaa vastaan.