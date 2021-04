THL: Rajoitusten purku liian aikaisin voisi aiheuttaa 6000 tartuntaa heinäkuussa

Rajoitusten höllääminen toukokuun lopussa ei synnyttäisi enää suurta tartunta-aaltoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mallinnusten mukaan koronarajoitusten höllentäminen liian aikaisin voi aiheuttaa ison tartunta-aallon.

Olennaista on kontaktien määrän lisäksi se, kuinka korkea lähtötaso eli tartuttavuutta kuvaava R0-luku on ja huomioidaanko kausivaihtelu eli sesonkiefekti skenaariossa.

THL:n tutkijat ovat laatineet mallinnuksia tartuntakäyristä erilaisten skenaarioiden pohjalta.

– Liian aikaisessa vaiheessa vaiheessa iso kontaktien lisäys aiheuttaa ison aallon, THL:n tutkija Anna Suomenrinne-Nordvik sanoi THL:n mallinnuswebinaarissa tänään perjantaina.

Mikäli kontaktien määrä lisääntyisi 80 prosentilla ensi maanantaina 19. huhtikuuta, THL:n skenaarion mukaan tartuntojen määrä voisi räjähtää 6 000 päivittäiseen tapaukseen HUS-alueella heinäkuussa.

– Tällaistakin on Euroopassa nähty, Suomenrinne-Nordvik totesi.

Skenaariossa on oletettu, että lähtötason R0 on 1.05 ja siinä on huomioitu, että tartuntaluku olisi pääsiäisen jäljiltä todellisuudessa hieman viime viikolla mitattua korkeampi. R0-luku on jatkotartuntojen keskimääräinen lukumäärä per tartuttaja. Kontaktien lisääntyminen 80 prosentilla vastaisi marraskuun tasoa.

Nopea kontaktien lisäys siivittää tartunnat hurjaan nousuun

THL:n tutkijat ovat laatineet skenaarioita myös R0-luvulla 0.9, mikä oli viime viikolla mitattu luku. Tässä skenaarioissa kontaktien määrän lisääntyminen 80 prosentilla 19. huhtikuuta voisi lisätä tartuntoja 2 500 päivittäisellä tapauksella HUS-alueella heinäkuussa.

– Jopa tältä matalammalta tasolta päädytään hurjaan nousuun, jos nyt maanantaina lisätään 80 prosenttia kontakteihin. Tämä näyttää erittäin huonolta myös, jos saadaan sesonkiefektiä, Suomenrinne-Nordvik totesi.

Mikäli skenaariossa huomioidaan sesonkiefekti, niin kontaktien määrän lisääminen 80 prosentilla voisi lisätä tartuntoja 800 tapauksella.

Mikäli kontaktien määrä lisääntyisi 80 prosentilla vasta 10. toukokuuta, tartunnat saattaisivat lisääntyä 1 000-1 200 tapauksella, mutta sesonkiefekti loiventaisi aaltoa noin 200 tapaukseen.

Ja mikäli kontaktien määrä lisääntyisi 80 prosentilla vasta 31. toukokuuta, niin tartuntojen päivittäinen määrä jäisi alle 400 tapaukseen ja sesonkiefektin vaikutuksesta noin 100 tapaukseen.

THL on nyt ensimmäistä kertaa huomioinut skenaarioissaan kausivaihtelun. THL:n ylilääkärin Tuija Leinon mukaan kokeellisissa tutkimuksissa koronavirus SARS-CoV-2 on herkkä lämpötilan nousulle, ilmankosteudelle ja uv-valon määrälle.

THL:n skenaarioissa sesonkivaikutus pudottaa tartuttavuuslukua 25 prosenttia juhannuksen paikkeilla.

Mitä myöhemmin kontaktit lisääntyvät, sitä matalampi piikki

THL on laskenut skenaarioita myös 25 prosentin lisäyksellä kontakteihin.

– Jos rajoituksia lievennetään pian, niin että kontaktit nousevat 25 prosenttia, on vaikea tällä hetkellä ennustaa, mitä käy, Anne Suomenrinne-Nordvik sanoi.

Epävarmuus liittyy siihen, miten rokotukset edistyvät ja tuleeko sesonkiefektiä ja jos niin kuinka vahvana se tulee.

Jos rajoituksia lievennetään vasta 10. toukokuuta, se ei aiheuta tapausmääriin nousua, mikäli sesonkiefekti huomioidaan. Jos kontaktien määrä lisääntyy 25 prosentilla vasta toukokuun lopussa, se ei enää aiheuta tapausmääriin suurta nousua, vaikka lähtötilanteessa R0 olisi yli yhden.

– Mitä myöhemmin nousu kontakteissa tapahtuu, sitä matalampana tartuntapiikki toteutuu, Anna Suomenrinne-Nordvik sanoi.

Rokotukset vähentävät sairaaloiden potilasmääriä

Ensimmäistä kertaa THL on huomioinut skenaarioissaan myös rokotteiden vaikutuksen. Rokotusten ansiosta uusi aalto loppukeväästä ei näy yhtä vahvana sairaaloissa kuin aiemmat aallot.

THL:n erikoistutkija Simopekka Vänskä kertoi, että THL:n mallinnuksissa käyttämän konservatiivisen arvion mukaan rokotteen teho tartuntoja vastaan on 80 prosenttia. Rokotuksen suojan oletetaan syntyvän 21 päivän viiveellä rokotuksesta.

Kaikki THL:n nyt esittelemät mallinnukset koskevat pelkästään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) aluetta.

THL:n skenaariot on laskettu noin viikko sitten 8.-9. huhtikuuta käyttäen huhtikuun 7. päivän aineistoja.