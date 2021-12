Ensimmäinen omikrontartunta todettu Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavariantin aiheuttama tartunta todettiin Ruotsista palanneelta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoittaa, että Suomessa on yhdellä hengellä todettu omikronvirusmuunnoksen aiheuttama koronavirustartunta.

Pian THL:n jälkeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS vahvisti, että omikrontartunnan saanut on helsinkiläinen. Hän on saanut kaksi koronavirusrokotetta ja oireet ovat lieviä.

HUSin mukaan tartunnan saanut on hiljattain palannut Suomeen Ruotsiin suuntautuneelta matkalta. Tartunta todettiin 30.11. otetussa testissä. Tartunnajäljitys on tehty, eikä perheenjäsenten lisäksi ole muita altistuneita. Perheenjäsenet on testattu ja heidän testituloksiaan odotetaan.

Henkilön kanssa lähikontaktissa olleita henkilöitä on kuusi. Heidät on tavoitettu ja ohjattu testiin. Kontaktit tartunnan saaneeseen ovat olleet lyhyitä ja kaikissa tilanteissa maskit ovat olleet käytössä.

THL korostaa, että virusmuunnosten syntyminen on hyvin tavallista ja kuuluu virusten normaaliin kiertoon. Samat suojatoimet pätevät kaikkia muunnoksia vastaan. Variantit voivat levitä ja syrjäyttää aiempia virusmuotoja tai jäädä muiden muunnosten jalkoihin, kuten epidemian aikana on jo käynytkin.