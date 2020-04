Terveysteknologian vienti kasvussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronan vaikutukset ovat olleet vähäiset terveysteknologiayrityksille, mutta tilanteen pitkittyessä vaikeudet lisääntyvät.

Terveysteknologian tuoteviennin vuotuinen arvo nousi uuteen ennätykseen ja oli 2,4 miljardia euroa vuonna 2019. Kasvua edellisvuodesta kertyi 5,7 prosenttia.

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassisen mukaan ala on reilun 20 vuoden aikana tuonut ulkomaankauppaan 13 miljardin euron ylijäämän, millä on luotu muun muassa uusia työpaikkoja Suomeen.

Terveydenhuollon laitteiden, kuten potilasvalvonta- ja röntgenlaitteiden, vienti kasvoi 5,1 prosenttia 1,7 miljardiin euroon, mikä vastaa 70 prosenttia terveysteknologian kokonaisviennistä.

In vitro -diagnostiikan vienti kasvoi 10,0 prosenttia ja oli yhteensä 656 miljoonaa euroa sisältäen sekä laitteet että reagenssit.

Hyviä uutisia varjostaa koronaepidemia, joka osuu suomalaisiin yrityksiin voimalla.

– Terveysteknologiayrityksille vaikutukset ovat pitkälti samat kuin muillekin teknologiateollisuuden yrityksille eli toistaiseksi epidemian vaikutukset ovat olleet vähäiset, mutta tilanteen pitkittyessä vaikeudet lisääntyvät. Ensimmäisenä tilanteesta kärsivät alihankintayritykset, joilla tilauksia ja toimeksiantoja on jo peruuntunut, Hassinen kertoo tiedotteessa.

– Jäsenkuntaan mahtuu myös yrityksiä, joilla on meneillään kysyntäpiikki, koska koronaepidemia on synnyttänyt tarpeen saada ratkaisuja uusiin sairaaloihin ja päivitettyihin hoitotiloihin. Kysynnän kasvu näkyy myös diagnostiikan osalta. Lisäksi on myös ilo kertoa, että osa yrityksistä jatkaa voimakasta kasvua, investointeja ja uusien ihmisten rekrytointeja.

Koronaepidemia vaikutti myös yritysten mahdollisuuksiin jatkaa valmistautumista uuden lääkinnällisten laitteiden EU-asetuksen siirtymäajan päättymiseen 26.5.2020.

Terveysteknologia ry:n hallituksen puheenjohtaja Veli Mäkelä Planmeca Oy:stä on tyytyväinen, että yhdistyksen voimakkaasti ajama siirtymäajan jatko toteutunee, kun komissio valmistelee ehdotuksen siirtymäajan jatkamisesta vuodella eteenpäin.

Mäkelän mukaan tällä varmistetaan terveydenhuollon teknologian jatkuvan kehitys ja markkinoille pääsy näinä haastavina aikoina.