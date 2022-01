Terrafameen muutosneuvottelut – vähennystarve 75 henkilötyövuotta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terrafame tavoittelee kymmenen miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.

Terrafame on käynnistänyt säästöohjelman, jonka tavoitteena on yhteensä kymmenen miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöohjelman tavoitteena on parantaa yhtiön kansainvälistä kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Osana säästöohjelmaa yhtiö antoi maanantaina tuotannollisin ja taloudellisin syin kutsun yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin kaikille henkilöstöryhmille, pois lukien akkukemikaalitehtaan henkilöstö. Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatketaan liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Terrafamella työskentelee yli 800 vakituista henkilöä, ja neuvottelut koskevat yhteensä noin 680 työntekijää, toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä. Yhtiön alustavan arvion mukaan työvoiman vähennystarve olisi yhteensä enintään 75 henkilötyövuotta.

Yhtiön ja henkilöstön välisissä yt-neuvotteluissa tavoitteena on löytää ratkaisu siihen, miten henkilöstöresursseja voitaisiin sopeuttaa vastaamaan paremmin yhtiön tarpeita. Neuvottelut alkavat 17. tammikuuta.