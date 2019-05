TE: Seuraava Nokia? Uusi yritys rikkoi miljardirajan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oululainen mobiilipalveluja ja teollisen internetin (internet of things, iot) ratkaisuja toimittava Uros kasvatti vuodessa liikevaihtonsa 483 miljoonasta eurosta 1,3 miljardiin euroon, kertoo Talouselämä. Kasvu oli kannattavaa, yhtiö teki 120 miljoonan euron liikevoiton.

Vastaavan harppauksen ovat tähän mennessä tehneet Suomessa vain peliyhtiö Supercell ja Nokia-puhelimia lisenssillä valmistava HMD Global.

− Onhan ne ihan huikeita lukuja, Uroksen toimitusjohtaja Jerry Raatikainen sanoo TE:lle.

Hänen mukaansa kyse on silti vasta alusta.

− IoT on isompi ilmiö kuin Nokian puhelimet 2000-luvun alussa, tästä voi tulla ihan mitä vaan. Näemme IoT-markkinan kasvun, toimialasta tulee valtava. Aiomme harppoa vuoteen 2022 ihan samalla kasvuvauhdilla, Raatikainen sanoo.

Teknologiajätti Qualcomm Technologiesin Smart City -ohjelmasta vastaava liiketoiminnan kehitysjohtaja Sanjeet Pandit on seurannut Uroksen kehitystä yhtiön alusta asti.

− Uskon, että Oulussa on jotain erikoista vedessä. En osaa sanoa, voiko Uroksesta tulla Nokian kokoinen, mutta näemme, että he eivät jää tähän. Yhtiö on ehdottomasti Suomen ylpeys, Pandit sanoo TE:lle.