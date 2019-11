TE: Kaukolämmön hinta karkaa, korotuspaineita vuokriin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaukolämmön raju hinnannousu asettaa korotuspaineita vuokriin ja yhtiövastikkeisiin.

Kaukolämmön hinta on kaksinkertaistunut vuodesta 2001, maalämpöä toimittavan Rototec Oy:n energia-asiantuntija Johnny Lönnroth arvioi Talouselämän haastattelussa.

Hintaero kaukolämmön ja maalämmön välillä on repeämässsä. Ero on nyt jo 50 euroa megawattitunnilta, kun 2000-luvun alussa eroa oli noin 20 euroa per tuotettu megawattitunti. Laskelma perustuu kaukolämmön ja sähkön keskihintoihin.

Lönnrothin mukaan hinnannousu tulee jatkumaan, sillä tuotantolaitokset joutuvat seuraavina vuosina luopumaan fossiilisista polttoaineista.

Talouselämän mukaan kaukolämmön hinnankorotukset aiheuttavat korotuspaineita asuntojen vuokriin ja yhtiövastikkeisiin. Jatkuva hinnannousu ajaa taloyhtiöitä myös vaihtamaan lämmitysmuotoaan.

– Kaukolämpöyritysten tulevaisuus ei näytä ruusuiselta. Hinta karkaa, kaukolämpöverkko rapistuu ja asiakkaat äänestävät jaloillaan, Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen kommentoi lehdelle.

Talouselämälle hän sanoo, että joka työpäivä yksi kerrostalo muutetaan Suomessa maalämmöllä toimivaksi. Suurin osa näistä kerrostaloista oli aiemmin kytkettynä kaukolämpöverkkoon.