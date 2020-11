”Tärkeintä täydennystä ei tähänkään budjettiin tule”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n mukaan kokoomus kauhistelee velkaa ja luettelee lisämenoja. Kokoomuksen mukaan SDP jakaa rahaa mutta ei työllistä.

Hallituspuolue SDP:n ja opposition kokoomuksen kansanedustajat väittelivät eduskunnassa lisätalousarvioesityksen keskustelussa. Täysistunnossa kokoomuksen Timo Heinonen ihmetteli, että hallitus yhä vielä jakaa miljardi euroa lisää velkarahaa.

– Tämä lisää jälleen valtion nettolainanottoa lähes miljardilla eurolla ensi vuonna. Kaikkiaan valtion nettolainanoton arvioidaan siis olevan ensi vuonna noin 11,7 miljardia euroa velkarahaa lastemme ja lastenlastemme piikkiin. Tänä vuonnahan hallitus on jo ottanut velkaa lähes 20 miljardia. Valtionvelan määrän arvioidaan olevan ensi vuoden lopussa eli noin vuoden kuluttua 138 miljardia euroa, Timo Heinonen sanoi.

– Hallituksen aloittaessa valtionvelka oli 106 miljardia. (Antti) Rinteen ja (Sanna) Marinin hallitukset ovat siis kasvattaneet sitä pian jo 32 miljardilla eurolla. Ennätys sekin. Ja kyllä, näiden teidän toimienne suurin ongelma on se, että rahanjaon te kyllä osaatte mutta ei teillä tunnu olevan minkäänlaista huolta siitä, mistä tämä raha saadaan. Työllisyystoimet loistavat poissaolollaan, ja velkaralli jatkuu.

Heinonen kehui rahaa rakennemuutoksiin, työttömyysturvalainsäädäntöön, yrittäjien työttömyysturvaan, tuomioistuinten ruuhkanpurkuun, positiiviseen luottorekisteriin ja yksityisen terveydenhuollon Covid-19-testeihin. Hänen mukaansa myönteistä on myös, että kokoomuksen esille nostamat huolet maakuntalentokenttien yhteyksistä otetaan lopulta vakavasti.

– Sitten nämä toimet, joita esimerkiksi poliisin ja rajavartiolaitoksen kohdalla tehdään, nämä määrärahalisäykset menevät nyt kaikki seiniin. Kyllä meillä kaivattaisiin ennen muuta lisää tekeviä miehiä, tekeviä naisia niin poliisiin kuin rajavartiolaitokselle, ja toivoisin, että hallitus ottaisi tämän lupauksen vakavasti, että tuo poliisien määrä nostetaan sinne, mistä ennen vaaleja myös hallituspuolueet puhuivat, Heinonen vetosi.

– Työllisyystoimet valitettavasti loistavat poissaolollaan tästä täydentävästä esityksestä, eli tärkeintä täydennystä ei tähän esitykseen tule.

SDP:n Pia Viitasen mukaan hallituksen talouspolitiikka on saanut ”hyviä tuloksia Euroopan laajuisesti vertaillen”, ja ”nyt on elvyttämisen aika”.

– Edustaja Heinosen puheenvuoroa kokoomuksesta sentään kovasti ihmettelin, nimittäin jälleen kerran näin siinä varsin kummallisen rakenteen. Ensin kauhistellaan velkaa, sitten luetellaan paljon menoja, mitä pitäisi lisätä, Pia Viitanen sanoi.

– Muistamme myös, että kokoomus esitti viime jouluna miljardin lisämenoja, ja sitten tiedämme, että kokoomus on esittänyt verovaateensa, miljardi veronkevennyksiä, joista 300 miljoonaa menee kaikkein hyvätuloisimmille. Miten meillä tähän yhtälöön on varaa, kokoomus?

Vastauspuheenvuorossaan Timo Heinonen sanoi, että Pia Viitanen on taitava asioiden väärin ymmärtämisessä.

– Totta kai me kokoomuksessa olemme huolissamme siitä, että maamme velkaantuu rajulla tavalla, mutta ennen muuta me olemme huolissamme siitä, että niitä työllisyystoimia ei ole. Teidän aikananne, arvoisat sosiaalidemokraatit, ollaan menty takapakkia teidän toimillanne näissä työllisyyskysymyksissä. Te ette pysty tekemään toimia, joilla tulevaisuuden rahoituspohjaa vahvistettaisiin, ja tämä on se huoli, Timo Heinonen sanoi.

Hän kertoi kokoomuksen esittelevän ensi tiistaina vaihtoehtobudjetin, jossa otetaan vähemmän velkaa ja luodaan suomalaisille työtä.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin mukaan ”näyttää olevan niin, että silloin, kun kokoomus on hallituksessa, niin silloin rahaa ei ole ja koulutuksesta leikataan miljarditolkulla”.

– Mutta heti, kun kokoomus siirtyy oppositioon, niin sinne yhtäkkiä sitä rahaa alkaakin löytyä, ja samaan aikaan ollaan huolissaan velkaantumisesta ja samaan aikaan ollaan valmiita ohjaamaan miljardin euron veronkevennyksiä, joista suurin osa kaikkein hyvätuloisimmille suomalaisille, Antti Lindtman sanoi.

Lindtman kehotti katsomaan kansainvälisiä vertailuja: missä Suomi menee, ”kun oppositio jatkuvasti kritisoi hallituksen taloustoimia”.

Kokoomuksen Pia Kauma yhtyi puoluekollegoidensa huomioon, jonka mukaan työllisyystoimet puuttuvat tästäkin lisätalousarviosta.

– Itse ajattelen niin, että en enää edes odottanut, että siellä olisi työllisyystoimia, koska siellähän niitä ei ole viime aikoina esiintynyt, eli eräällä tavalla olen jo menettänyt toivoni sen suhteen, että niitä tämän vuoden puolella enää edes esitettäisiin, Pia Kauma huokaisi.

– Tällä hetkellä, kun vielä elämme tätä koronan toista aaltoa, niin kenties tärkein työllisyystoimenpide on se, että pidämme kiinni niistä työpaikoista, jotka ennen koronaa olivat terveellä pohjalla mutta esimerkiksi julkisoikeudellisten toimien takia ovat nyt joutuneet ahdinkoon.