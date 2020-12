Tämä huolestuttaa koronamutaatiossa: Kolme merkittävää muutosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo uskoo virusmuutoksen levinneen jo Euroopan läpi.

Britanniassa pinnalle nousseen uuden koronavirusmutaation omalaatuinen piirre on ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan sen muutosten määrä. Niitä on hänen mukaansa enemmän kuin koronaviruksen tähänastisen evoluution perusteella voisi odottaa.

– 14 mutaatiota erottaa tämän linjan muista koronaviruksen kehityslinjoista. Koronaviruksen mutaatio on melko hidasta: siihen kertyy 1-2 muutosta kuukaudessa. Kokonaisuudessaan tällä hetkellä kiertävät viruslinjat eroavat suurimmillaan 22 mutaatiolla alkuperäisestä viruksesta, Aivelo avaa Tiede-lehden blogissaan.

Aivelo on liittänyt kirjoitukseensa kuvaajan, jota hän luonnehtii hätkähdyttäväksi.

– Viruksen evoluutio on ollut tasaista ennen muutosta ja linjan evoluutio on tälläkin hetkellä tasaista. Jossain vaiheessa viruksen evoluutiota se on vain käynyt läpi nopean hyppäyksen, tutkija toteaa.

Tuomas Aivelo kertoo blogissaan brittitutkijoiden teoriasta, jonka mukaan mutaatio on voinut saada alkunsa immuunipuutostilasta kärsivistä potilaista, joille on annettu vasta-ainehoitoa.

”Huolestuttavaa”

Uuden virusmuunnoksen on arvioitu olevan entistä tartuttavampi, mutta ei tappavampi. Esimerkiksi Lontoossa yli puolet joulukuun alussa tutkituista virusnäytteistä on ollut uutta linjaa.

Tuomas Aivelon mukaan uuden linjan muutoksista osa on tapahtunut aiemmin muissakin viruslinjoissa. Yhdessä niitä ei kuitenkaan ole aiemmin tavattu.

Tutkija luonnehtii kolmea muutoksista aiemman tiedon perusteella mahdollisesti merkittäviksi. Ne saattavat laboratoriotulosten perusteella esimerkiksi lisätä viruksen kykyä sitoutua ihmisen ACE2-proteiiniin sekä estää joitakin ihmisen vasta-aineita tunnistamasta viruksen piikkiproteiinia.

– Huolestuttavaa on, että samaan virukseen on päätynyt useampi aiemmin merkittävänä pidetty muutos sekä havainto, että virus tuntuu yleistyvän nopeasti Englannin väestössä, Tuomas Aivelo kirjoittaa.

Huoli mutaatiosta on johtanut nopeisiin toimiin ympäri Eurooppaa ja muun muassa Britannian lentoyhteyksiä eri maihin on pantu poikki. Suomi keskeytti lennot Britanniaan varotoimena maanantaina puolilta päivin. Keskeytys kestää toistaiseksi kaksi viikkoa.

Kuinka monta muutosta?

Tuomas Aivelo tunnustaa suhtautuvansa skeptisesti eurooppalaisiin matkustusrajoituksiin.

– Yleisesti ottaen se minkä tiedämme on vähemmän huolestuttavaa kuin se mitä emme tiedä. Pelkään, ettei se ole sattumaa, että uusi virusmuoto löytyi juuri Iso-Britanniasta.

Tutkija muistuttaa, että Britanniassa on tehty paljon enemmän viruksen sekvensointia kuin muualla Euroopassa. Aivelo uskoo viruksen levinneen jo muuallekin.

– Tähän mennessä uutisissa on mainittu, että B.1.1.7-linjaa on löytynyt ainakin Alankomaissa, Tanskassa ja Italiassa. Jos virusmuoto muodostaa yli puolet Lontoon tapauksista, niin on hankala nähdä, miten se ei olisi jo levinnyt yli Euroopan.

Tuomas Aivelon mukaan olennainen kysymys on, kuinka monta muutosta koronaviruksen perimään voi kertyä ennen kuin se on niin erilainen, ettei ihmisen immuunipuolustus ei enää tunnista sitä samaksi virukseksi.

– Tähän emme tiedä vastausta.