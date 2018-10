TalSa: Taksiyhtiöt uudistavat hinnoitteluaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taksi Helsingin toimitusjohtaja ei pelkää kuljettajapulaa, vaikka hinnat laskevat.

Taksi Helsinki kertoo uusivansa hinnoitteluaan runsas viikko sen jälkeen, kun Lähitaksi kertoi omasta hintaremontistaan. Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen sanoo Taloussanomille, että hintamuutoksen tarkoitus on tehdä lyhyistä, alle viiden kilometrin matkoista nykyistä edullisempia.

Taksi Helsingin hinnoittelu muuttuu ensi viikon alusta lähtien niin, että matkan aloitusmaksu laskee 3,90 euroon aiemmasta 5,90–9,00 eurosta. Aloitusmaksu on sama kaikkina kellonaikoina, kun kyydin tilaa puhelimitse soittamalla tai sovelluksen avulla.

– Tarkoitus on madaltaa asiakkaan kynnystä tilata taksi päivän hiljaisempina aikoina eli muulloin kuin aamu- ja iltaruuhkien aikaan. Viikonlopuille ja keskipäivälle tulee lisäksi omat hinnoittelunsa, Kantonen kertoo TalSalle.

Lähitaksi laski taksiuudistusten yhteydessä hintojaan, mutta nosti niitä uudelleen lokakuun alussa. Syynä tähän oli, että hintojen lasku aiheutti kuljettajapulan.

Kantosen mukaan Taksi Helsingissä ei ole ollut vastaavaa kuljettajapakoa.

– Itselläni ei ainakaan ole tietoa, että meillä olisi sellaista tapahtunut. On totta, että kuljettajia on vaikea saada ja heitä tarvittaisiin lisää jopa useita satoja. Koulutuksessa on kuitenkin koko ajan uusia kuljettajia, hän kertoo.