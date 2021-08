Talsa: Huippuosaaja jätti yllättäen Suomen – ”järkyttävän vaikea kokemus”

New Yorkista Suomeen muuttanut huippuosaaja Deborah Berebichez jättää yllättäen Suomen ja kansainvälisille huippukyvyille räätälöidyn erikoisohjelman, kertoo Taloussanomat.

Meksikolaissyntyisen Deborah Berebichezin piti osallistua teknologiaosaajille tarkoitettuun 90 Day Finn -ohjelmaan, jossa eri alojen huiput viettävät Helsingissä kolme kuukautta. Tarkoitus on verkostoitua, löytää uusia ideoita liiketoimintaa ja solmia suhteita. Ohjelma käynnistyi viime viikon torstaina.

Berebichez julkaisi maanantaina Twitter-viestin, jossa hän kertoo jättävänsä ohjelman. Hän kuvailee sitä ”järkyttävän vaikeaksi kokemukseksi” itselleen ja perheelleen. Berebichezillä on fysiikan tohtorin tutkinto Standfordin yliopistosta. Hän työskenteli aikaisemmin johtavana datatieteilijänä New Yorkissa.

90 DAY FINN -ohjelmasta vastaavan Helsinki Business Hubin johtaja Johanna Huurre kertoo, että hän sai tiedon Berebichezin vetäytymisestä viikonlopun aikana. Huurre ei tiedä tarkempaa syytä keskeyttämiselle.

Berebichez kertoi Ylelle heinäkuussa suunnitelleensa miehensä kanssa, että he voisivat työskennellä Suomessa muutaman vuoden. Hän ei kuitenkaan ollut tyytyväinen Suomen palkkatasoon, joka oli odotettua huonompi.

– Ajattelimme, että täällä ansaitsisi ehkä puolet siitä, mitä palkat New Yorkissa ovat. Emme osanneet ajatella, että palkkataso olisi vain viidenneksen, Berebichez sanoi Ylen haastattelussa.

EDIT 10.8.2021 KLO 10.30: Lisätty Deborah Berebichezin koulutus- ja työtausta.

Today, my family and I decided to quit the #90dayfinn program. We had a terribly difficult experience with it. Sometimes in life you have to stand up for what’s right. We wish the rest of the participants great success! #Finland

— Deborah Berebichez☄️Science TV (@debbiebere) August 9, 2021