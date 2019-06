Tallinnan pormestari HS:lle: Venäläisten harmaa passi ei ole normaalia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhä noin 76 000:lla Virossa pysyvästi asuvalla venäjänkielisellä on muukalaispassi.

Tallinnan venäjänkielinen pormestari Mihhail Kõlvart haluaa helpottaa Viron kansalaisuuden saamista vironvenäläisille, kertoo Helsingin Sanomat.

Maaliskuun parlamenttivaaleissa Kõlvart sai Tallinnassa yli puolet annetuista äänistä suuressa Lasnamäen lähiössä, jonka asukkaista kolme neljäsosaa puhuu äidinkielenään venäjää.

Kõlvartin mielestä ei ole normaalia, että 2000-luvulla on koko ikänsä tai melkein koko ikänsä eurooppalaisessa maassa eläneitä, joilla on ”harmaa” passi.

Lisäksi lähes 90 000:lla on Viron passin sijaan Venäjän passi.

Kansalaisuustestiä on helpotettu, mutta se ei Kõlvartin mielestä riitä. Hänen mielestään Viron kansalaisuus pitäisi saada joustavasti ja helposti.

Yhtenä syynä muukalaispassin suosioon on HS:n mukaan arvioitu sen tarjoamaa mahdollisuutta matkustaa joustavasti eri maihin, myös itärajan taakse. Kõlvart kuitenkin huomauttaa, että pitäisi rohkaista ottamaan Viron kansalaisuus, ei Venäjän kansalaisuutta.

Hänellä on myös toiveena saada Helsinkiin tulevat aasialaiset turistit vierailemaan Tallinnassa. Lisäksi hän mainitsee haastattelussa kaupunkien yhteisen joukkoliikennelipun, jonka pilotointi alkaa syksyllä ja joka on hänen mukaansa käytössä kahden vuoden päästä.