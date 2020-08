Tallink Silja rajoittaa lipunmyyntiä

Tallink Silja myy perjantaista alkaen toistaiseksi lippuja Baltic Princessin risteilyille vain Suomesta.

Risteilylle Baltic Princessillä ei siis toistaiseksi ole mahdollista lähteä Tukholmasta. Yhtiön päätös väliaikaisiin muutoksiin lipunmyynnissä Turku–Tukholma-reitillä perustuu koronaviruksen aiheuttamiin edelleen jatkuviin matkustusrajoituksiin Suomen ja Ruotsin välillä.

Muutokset Baltic Princessin 23 tunnin risteilyn ja Saaristoristeilyn lipunmyynnissä ovat voimassa ainakin siihen asti, kunnes matkustusrajoitukset Suomen ja Ruotsin välillä helpottuvat.

Lisäksi Tallink Silja on päättänyt jatkaa lippujen myymistä enintään 75 prosentille laivojen kokonaiskapasiteetista, jotta turvavälit laivalla on helpompi säilyttää. Yhtiön mukaan kaikilla Tallinkin ja Silja Linen aluksilla on tehostettu siivousta ja desinfiointia, ja lisäksi jokaisen matkustajan on ennen matkaa vahvistettava, että on terve ja oireeton.

Yhdensuuntaisia reittimatkoja Turusta Tukholmaan ja päinvastoin on mahdollista edelleen varata, edellyttäen, että matkustaja on ennen matkaa varmistanut oikeuden matkustaa Suomen ja Ruotsin välillä.

Suomen viranomaisten ohjeiden mukaisesti matkoja Ruotsista Suomeen voivat tällä hetkellä tehdä vain Suomeen palaavat suomalaiset, työmatkalaiset tai muusta välttämättömästä syystä matkustavat henkilöt.