Taas yksi somejätti sulkee Donald Trumpin tilin

Yhdysvaltain presidentin julkaisukanavat hupenevat.

Somepalvelu Youtube sulkee Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanavan. Sulku on voimassa seitsemän päivän ajan. Youtube kuuluu Googlen kanssa samaa Alphabet-yhtiöön. Asiasta kertovat muun muassa Wall Street Journal ja CBS.

Youtube ilmoittaa, että Trumpin kanavalla on julkaistu aineistoa, joka ei vastaa yhtiön periaatteita. Youtuben mukaan Trumpin aineisto yllyttää väkivaltaan, mitä se ei voi hyväksyä.

Youtube on estänyt Trumpia julkaisemasta uusia videoita, mutta osa hänen julkaisemastaan vanhasta aineistosta näkyy edelleen hänen kanavallaan. Kommenttikentät suljetaan.

Youtube perustelee väliaikaista sulkua kolmivaiheisella estoperiaatteellaan: Kun käyttäjä ensimmäisen kerran rikkoo Youtuben sääntöjä, seuraa viikon sulku. Toisesta rikkomuksesta kanava suljetaan 90 päiväksi. Kolmannesta kerrasta kanava suljetaan kokonaan.

Aiemmin Twitter, Facebook ja Instagram ovat sulkeneet Trumpin tilin kokonaan tai osittain. Twitter on ilmoittanut, että sulku on pysyvä. Facebookin ja Instagramin mukaan sulku kestää kaksi viikkoa. Twitter-tililtä on poistettu kaikki Trumpin julkaisema aineisto, Facebook- ja Instagram-tileiltä on vain estetty uuden aineiston julkaiseminen.