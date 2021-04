Täällä koronan ilmaantuvuus nyt kasvaa – kolme aluetta erottuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varsinais-Suomi kiilasi Uudenmaan ohi koronan ilmaantuvuudessa.

Suomessa todettiin viikonlopun aikana 498 koronavirustartuntaa. Eniten uusia tartuntoja todettiin Helsingissä, jossa todettiin yhteensä 98 uutta tartuntaa. Seuraavaksi eniten tartuntoja todettiin Vantaalla, Espoossa, Turussa ja Tampereella, joissa uusien tartuntojen määrät olivat 67, 46, 39 ja 23.

Alueellisia koronatilastoja keränneen ja valtakunnallista tilannetta tutkineen analyytikko Ilkka Rauvolan mukaan ilmaantuvuus on suuressa osassa Suomea laskussa. Nousua on ainoastaan Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin viikonlopun aikana yhteensä 87. Samalla Varsinais-Suomi kiilasi Uudenmaan ohi koronan ilmaantuvuudessa.

– Suomen epidemia 18.4.2021: tartunnat vähenevät nyt noin puolella siitä vauhdista, millä ne vähenivät 9.4. saakka. Ilmaantuvuus nousee Varsinais-Suomessa (joka nousi Uudenmaan ohi), Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, Ilkka Rauvola toteaa Twitterissä.

– Eilen THL ei ilmoittanut tartuntoja, mutta tänään yhteensä 498. Jaoin tartunnat tasan eiliselle ja tälle (päivälle jokaiselle sairaanhoitopiirille erikseen). Ei poistoja, ja viive kasvoi 29 tartunnalla. Yhteensä 195 ja 333 (punainen viiva).

Tartuntojen yleistrendi on valtakunnallisesti laskeva. Vaikka testejä on lisätty, on positiivisten testien osuus laskenut.

– Positiivisten osuus on tullut melkein samalle tasolle kuin jouluna. Seuraava tavoite on ennen marraskuun epidemiaa vallinnut taso (1.5 prosenttia).

Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä tartunnat ovat ruvenneet taas vähenemään nopeammin. Se näkyy.

5/x pic.twitter.com/yLLmSpizEO — Ilkka Rauvola (@jukka235) April 18, 2021