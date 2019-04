Täällä ISIS edelleen hyökkää, rakentaa verkostoaan

Jihadistit käyttävät operaatioissaan tuki- ja hyökkäysalueita Irakissa ja Syyriassa, selviää tuoreesta anlyysista.

Vaikka Isis menetti viimeisen hallussaan pitämänsä kaupunkialueen maaliskuun lopussa, terroristijärjestön toiminta on elpynyt uudelleen eri puolilla Irakia ja Syyriaa, selviää Institute for the Study of War -ajatushautomon analyysista.

– Isis laajentaa tukialueitaan ja lisää hyökkäystoimiaan tärkeissä kaupungeissa, kuten Raqqassa, Mosulissa, Fallujassa sekä Pohjois-Syyrian ja Irakin Kurdistanin alueilla.

Ajatushautomon mukaan Isisillä on Irakissa ja Syyriassa kolmenlaisia alueita, joilla se toimii.

Pienillä, harvoilla ”hallinta-alueilla” jihadistit kykenevät edelleen käyttämään määräysvaltaa ja kohdistamaan painetta paikallisväestöön.

Useilla ”tukialueilla” Isistä vastaan ei kohdisteta merkittäviä sotilaallisia toimia.

”Hyökkäysalueilla” Isis tekee erilaisia iskuja ja operaatioita.

– Isis on tehostanut ja laajentanut hyökkäystoimiaan kurdien SDF-joukkojen selustassa Pohjois- ja Itä-Syyriassa. Isis keskittää hyökkäyksiään Deir ez-Zorin ja Hasakan maakuntien väliselle alueelle.

Irakissa Isis pyrkii palauttamaan tukialueensa pääkaupunki Bagdadin länsi- ja lounaispuolella yhdistääkseen operaationsa Anbarin maakunnassa, Bagdadissa ja Etelä-Irakissa.

– Isis rakentaa uudelleen verkostojaan Bagdadin eteläpuolella sijaitsevan Babilin maakunnan pohjoisosassa. Terroristijärjestö käyttää todennäköisesti tätä aluetta tehdäkseen hyökkäyksiä Bagdadiin ja Etelä-Irakissa sijaitseviin Karbalan ja Najafin pyhiin kaupunkeihin.