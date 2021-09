Synkkä video: Taleban raahaa nyt ihmisiä teloitettavaksi

Talebanin väitetään surmanneen kymmeniä siviilejä maan viimeisessä vastarintapesäkkeessä Panjshirin laaksossa.

BBC kertoo saaneensa todisteita väkivallasta, vaikka kaikki viestiyhteydet alueelle on katkaistu. Taleban-liike lupaili aiemmin pidättäytyvänsä kostotoimista.

Eräässä videossa univormuun sonnustautunut mies on Talebanin taistelijoiden ympäröimänä. Hän kaatuu useiden laukausten saattelemana. Ohikulkija toteaa videolla miehen olevan siviili, sillä alueella käytetään paljon maastopukuja.

Paikallinen kauppias ja kahden lapsen isä kertoi tutuilleen jäävänsä alueelle Talebanin etenemisestä huolimatta. Hän painotti olevansa ”vain köyhä kauppias”, joka ei ole osallistunut taisteluihin.

Talebanin taistelijat pidättivät kauppiaan, sillä hänen epäiltiin myyneen sim-kortteja vastarintaliikkeelle. Miehen ruumis ilmaantui myöhemmin kotinsa lähettyville. Vammojen perusteella häntä oli kidutettu.

Human Rights Watch -järjestön mukaan vastaavasta väkivallasta kerrottiin jo heinä–elokuussa Talebanin vallattua nopeasti uusia alueita. Entisten virkamiesten ja sotilaiden pikateloitukset olivat yleisiä.

Talebanin tiedottaja Abdullah Rahamani kehotti Panjshirin laakson asukkaita tulemaan piiloistaan ja jatkamaan päivittäistä elämäänsä.

– Me olemme täällä suojellaksemme heitä, heidän elämäänsä ja perheitään, tiedottaja sanoi.

Taleban on ilmoittanut käynnistävänsä tutkimuksen BBC:n julkaisemista tiedoista.

Our exclusive report on summary executions by the Taliban in the Panjshir Valley. The Taliban told the BBC based on our report they will launch an investigation. @HRW has told me that our report correspondents with a pattern of such executions they've documented #Afghanistan pic.twitter.com/axo0T9VSdi

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 13, 2021