Suomi keskellä koronapesäkkeitä – ”ero on dramaattinen”

Venäjän puolella virusilmaantuvuus on THL:n ylilääkärin mukaan noin 1000.

Suomea ympäröivissä valtioissa käydään parhaillaan rajua kamppailua koronavirusepidemiaa vastaan. Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n koronakartassa näkyy, miten Ruotsi ja Baltian maat ovat selvästi pahemmassa tautitilanteessa kuin Suomi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että Suomen rajanaapureiden tautitilanteesta ollaan huolissaan.

− Ruotsin ilmaantuvuus on varsin korkea. Myös pohjoisen maarajamme Ruotsin puolella on tällä hetkellä varsin korkea ilmaantuvuus. On mahdollista, että tämä jatkossa heijastuu Suomen puolelle kasvavana tautitapausten määränä, Puumalainen sanoo.

Myös itärajan toisella puolella tautia esiintyy selvästi Suomea enemmän.

− Venäjän alueilla rajan lähellä ilmaantuvuus on maailman terveysjärjestöjen mukaan noin 1000 per 100 000 asukasta, kun se Suomessa on tällä hetkellä luokkaa 63 tai 64. Eli ero on dramaattinen.

Myös Virossa ja muissa Baltian maissa ilmaantuvuus on moninkertainen Suomen tilanteeseen nähden.

Norjassa ja Islannissa tautitilanteet ovat Puumalaisen mukaan Euroopassa eniten Suomen kaltaiset, eli tautia esiintyy ”suhteellisen vähän”.