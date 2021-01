Suomessa todettu 192 uutta tartuntaa

HUS-alueella uusista koronatartunnoista on 128 kappaletta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n päivittäisilmoituksen mukaan Suomessa on nyt rekisteröity 192 uutta koronavirustartuntaa.

Maanantain ilmoituksessa lukema on aina pienempi kuin muina viikon vuorokausina. Viikko sitten maanantaina luku oli 168.

Altistumisten määrä on lähtenyt HUS:n alueella nopeaan kasvuun sen jälkeen, kun koulut avattiin 7. tammikuuta. Testien määrä on B117-variantista huolimatta edelleen noin 40 prosenttia alempana kuin ennen joulua. Nyt tartuntojen määrä on lähtenyt nousuun.

7/x#altistumiset pic.twitter.com/Jekx7jbFyY

— Ilkka Rauvola (@jukka235) January 23, 2021