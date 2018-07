Suomen velkasuhde laski alle 60 prosenttiin

Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin tilastojen mukaan Suomen julkinen velka laski ensimmäistä kertaa vuoden 2014 jälkeen alle 60 prosenttiin. Julkisen talouden velkasuhde oli alkuvuoden tammi-maaliskuussa 59,8 prosenttia.

Laskua edelliseen vuosineljännekseen eli vuoden 2017 loka-joulukuuhun, oli 1,5 prosenttia. Erityisesti Suomen vahva talouskasvu on vaikuttanut velkasuhteeseen supistavasti.

Muualla euroalueella massiivisimmat julkiset velat löytyvät yhä Etelä-Euroopasta. Pahimmin velkaantunut valtio on Kreikka, jossa velkasuhde huitelee 180,4 prosentissa.

Myös Italiassa, Portugalissa ja Belgiassa julkinen velka on yli 100 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Suomi sijoittuu EU-maiden tarkastelussa keskikastiin.

Euroalueen yhteenlaskettu julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 86,8 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna yhteenlaskettu velkasuhde nousi 0,1 prosenttia.

EU:n vähiten velkaantunut valtio oli Viro 8,7 prosentin velkasuhteellaan.

