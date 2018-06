Suomen työttömyysluvut yhä EU:n huonoimpia

Yhdysvaltain työttömyyslukemat ovat laskeneet 3,8 prosenttiin eli matalimmiksi 18 vuoteen. New York Timesin mukaan työpaikkoja on tullut Yhdysvalloissa joka kuukausi tänä vuonna lisää 207 000.

Presidentti Donald Trump iloitsee hyviä lukuja.

”Meillä ei ole sanoja kuvaamaan kuinka hyviä työllisyysluvut ovat”, Trump sanoo Twitterissä.

Suomessakin työllisyys on kohentunut, mutta työttömyysluvut ovat silti pysytelleet Euroopan häntäpäässä. Suomen työttömyys oli huhtikuussa 8,1 prosenttia, prosentin huonompi kuin EU-maissa keskimäärin.

Tuoreimman EuroStat-tilaston mukaan Suomen taakse työttömyydessä jää vain Kypros, Kroatia, Ranska, Italia, Kreikka ja Espanja.

“We ran out of words to describe how good the jobs numbers are.” Neil Irwin of the @nytimes.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018