Suomen kieli uhattuna asiakaspalvelussa ja hoitotyössä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen kielen lautakunnan mukaan suomen kielen asema on uhattuna ja sen roolin rapistuminen on huomattavissa erityisesti asiakaspalvelussa.

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) kiittää lautakuntaa tärkeästä kannanotosta. Hän toteaa, että suomen kielen katoaminen on näkyvissä myös sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla erityisesti pääkaupunkiseudulla ja vanhustenhoidossa, mikä on erityisen huolestuttavaa.

Alalle valmistuu ja siellä työskentelee jo nyt henkilöstöä, jolla ei välttämättä ole riittävää Suomen kielen osaamista.

– Olen toiminut opiskelijoiden ohjaajana hoitotyössä ja jo vuosia sitten kohtasin työyksikössä opiskelijoita, jotka halusivat, että heitä ohjataan englannin kielellä. Se tuntui kerrassaan uskomattomalta, sillä he olivat tulossa kuitenkin työharjoitteluun vanhusten pariin, Juvonen kertoo tiedotteessaan.

– Olenkin kannustanut aina ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita tarttumaan Suomen kieleen ja käyttämään sitä. Kieli on mahdollista oppia puhumalla ja tekemällä. Avain hoitotyöhön on kielitaito, ymmärretyksi tuleminen ja potilaan ymmärtäminen. Kielitaito on avain potilasturvallisuuteen ja hoitovirheiden ennaltaehkäisyyn, hän jatkaa.

Juvosen mukaan kotihoidosta tulee todella paljon palautetta, että hoitaja ei hallitse suomen kieltä.

– Kielitaidottomuus sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla tuleekin kiireesti huomioida yhdeksi suureksi uhaksi ja riskiksi potilasturvallisuuden näkökulmasta. Tuntuu hullulle, että tätä keskustelua ei käydä Suomessa laisinkaan. Teenkin avauksen tähän asiaan nyt tässä toivoen, että tämä asia otettaisiin vakavasti, hän sanoo.